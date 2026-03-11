10eLotto, doppietta da 40mila euro in Sicilia. 20mila vinti a Comiso

Comiso/Barcellona P.G, 11 marzo 2026 – A segno anche la Sicilia con una doppietta da 40mila euro nel concorso di martedì 10 marzo. Si tratta di due premi da 20mila euro l’uno vinti a Comiso, grazie a un “7” Oro in un punto vendita di Contrada Giardinello, e a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, con un “9” e una giocata da 1 euro in Piazza San Sebastiano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 800 milioni da inizio anno.

Salva