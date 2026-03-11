  • 11 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Marzo 2026 -
Attualità | Comiso

10eLotto, doppietta da 40mila euro in Sicilia. 20mila vinti a Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso/Barcellona P.G, 11 marzo 2026 – A segno anche la Sicilia con una doppietta da 40mila euro nel concorso di martedì 10 marzo. Si tratta di due premi da 20mila euro l’uno vinti a Comiso, grazie a un “7” Oro in un punto vendita di Contrada Giardinello, e a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, con un “9” e una giocata da 1 euro in Piazza San Sebastiano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 800 milioni da inizio anno.

© Riproduzione riservata
593886

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube