UFFICIALE – Leonzio-Modica si sposta a Scordia: variazione di campo per il match del 15 marzo

LENTINI, 11 Marzo 2026 – Cambia la cornice, ma non l’importanza della sfida. Attraverso una nota ufficiale, è stato comunicato che l’incontro tra SS Leonzio 1909 e Pol. Modica Calcio, valido per il campionato di Eccellenza e in programma domenica 15 marzo 2026, alle 15, non si disputerà all’Angelino Nobile di Lentini.

A causa di improvvisi problemi organizzativi legati alla disponibilità dell’impianto lentinese, le due società e le autorità competenti hanno concordato il trasferimento della gara presso il Campo Comunale di Scordia.

Nonostante il cambio di sede “last minute”, l’orario del fischio d’inizio resta invariato per garantire il regolare svolgimento della giornata di campionato.

La radiocronaca sarà trasmessa su RTM e RTMONAIR dalle 14.55 con Salvatore Cannata e Peppe Ragona dallo stadio e Luca Basile dallo studio.

