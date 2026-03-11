  • 11 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Piccoli “Carabinieri per un giorno” in visita alla Comando Provinciale dell’Arma

Ragusa, 11 marzo 2026 – Questa mattina l’Arma dei Carabinieri ha accolto presso il Comando Provinciale di piazza Caduti di Nassirya i piccoli alunni della scuola dell’infanzia “Petit Club” di Ragusa.

Nell’ambito di un più ampio progetto scolastico ispirato alle tematiche della legalità, i bambini hanno potuto vedere e toccare con mano gli aspetti che, tra i banchi di scuola, erano stati affrontati con la guida delle rispettive insegnanti.

Nell’occasione, ai bambini sono stati mostrati tutti i mezzi in dotazione all’Arma iblea e, con la grande partecipazione dei piccoli ospiti, i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno mostrato loro come il lavoro sinergico tra l’operatore cinofilo ed il proprio cane, possa essere di grande importanza nelle attività quotidianamente promosse dall’Arma. Curiosi ed entusiasti, muniti ciascuno del proprio tesserino da Carabiniere per un giorno, i bambini hanno interagito molto con i militari, porgendo tante domande per quanto per loro più curioso, nella spensieratezza di una mattinata, lontana dalle aule scolastiche, a diretto contatto con le Forze dell’Ordine.

