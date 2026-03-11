Centro storico di Ragusa. Prosegue la rigenerazione urbana e decoro della Polizia Locale

Ragusa, 11 marzo 2026 – Nell’ambito del percorso di rigenerazione urbana, pulizia e decoro del centro storico intrapreso da questa Amministrazione, si comunica alla cittadinanza che gli interventi programmati dall’Unità Operativa Decoro Urbano del Comando di Polizia Locale hanno prodotto risultati concreti e visibili sul territorio.

L’attività di ripristino ha interessato complessivamente 220 siti. Gli interventi hanno riguardato nello specifico:

– La pulizia delle vetrine e la rimozione di insegne relative a esercizi commerciali non più attivi.

– La rimozione di manufatti di pertinenza di immobili che ospitavano attività oggi non più esistenti.

– Il distacco di manifesti e locandine affissi in spazi non autorizzati o su vetrine di negozi sfitti, operazione condotta dai lavoratori del progetto di pubblica utilità “Custodi di Bellezza” sotto il coordinamento della Polizia Locale.

Il sensibile miglioramento del decoro urbano è stato reso possibile anche grazie al contributo attivo di residenti e commercianti. La loro collaborazione e il condiviso senso di responsabilità sono stati determinanti per l’obiettivo comune: restituire al centro storico il ruolo primario di patrimonio culturale, sociale ed economico che gli compete.

Il Comando di Polizia Locale comunica che le azioni di monitoraggio e manutenzione proseguiranno regolarmente per garantire continuità ai risultati raggiunti.

Si rammenta che, in caso di mancata ottemperanza alla Diffida a rimuovere redatta dagli uffici competenti, i soggetti inadempienti saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 4.833 e € 19.332, ai sensi dell’art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada. Il relativo verbale di contestazione sarà notificato a seguito del completamento del resoconto delle attività svolte.

“Questo traguardo è il risultato concreto di un percorso avviato nel 2024, nato con l’avviso pubblico che invitava i privati a curare i propri spazi di competenza – dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri -. L’obiettivo era, ed è tuttora, evitare che vetrine e insegne dismesse restino in stato di abbandono, arrecando un grave danno all’immagine e al decoro della nostra città. Grazie alla perfetta sinergia tra l’assessorato al Centro Storico e quello alla Polizia Locale, questo impegno proseguirà con determinazione fino al raggiungimento di risultati definitivi. Desidero ringraziare sinceramente la cittadinanza per aver colto lo spirito dell’iniziativa e per la preziosa collaborazione dimostrata”.

Tra l’altro l’assessorato al Centro Storico, in stretta sinergia con la Polizia Locale, è impegnato nella stesura di un nuovo Regolamento per il decoro urbano e la tutela dei siti di interesse. L’iniziativa punta a definire linee guida chiare per restituire bellezza e ordine al cuore della città. In particolare, il regolamento si focalizzerà sul ripristino delle facciate: istruzioni precise per il recupero degli spazi dopo la rimozione di vecchie insegne dismesse e sul decoro dei prospetti: standard qualitativi per la manutenzione delle facciate, coinvolgendo sia l’edilizia pubblica che quella privata in un impegno comune per il prestigio cittadino.

L’obiettivo è garantire che ogni intervento contribuisca a valorizzare il patrimonio architettonico e a mantenere gli spazi pubblici sempre accoglienti e curati.

