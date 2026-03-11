Calcio. Leonzio-Modica verso il campo neutro: si ipotizza Scordia per il “D-Day” rossoblù

Modica, 11 Marzo 2026 – Il conto alla rovescia per il ritorno in Serie D del Modica è ufficialmente iniziato, ma la sede del match che potrebbe regalare l’aritmetica promozione ai rossoblù è ancora avvolta nell’incertezza. La sfida contro la Leonzio, infatti, potrebbe non giocarsi al “Nobile” di Lentini, bensì in campo neutro.

La società bianconera sta valutando seriamente la possibilità di traslocare la gara a Scordia. Il motivo è prettamente logistico e legato alla sicurezza: l’attuale impianto della Leonzio non è abilitato per ospitare il pubblico.

Giocare a porte chiuse rappresenterebbe un danno per entrambe le società: la Leonzio perderebbe la possibilità di realizzare un incasso significativo in una delle gare di cartello del campionato, il Modica vedrebbe negato ai propri sostenitori il diritto di seguire la squadra nel momento più importante della stagione.

La scelta di un campo neutro aperto al pubblico nasce dalla consapevolezza che da Modica è previsto un vero e proprio esodo. I tifosi sono pronti a seguire in massa i propri beniamini per trasformare la trasferta in una festa promozione. La capienza dell’impianto di Scordia permetterebbe di gestire l’afflusso dei sostenitori modicani, garantendo l’ordine pubblico e una cornice di pubblico degna del salto di categoria. La notizia è ufficiosa ma nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata con fischio d’inizio alle 14.30. Questo per consentire subito dopo alla Scordiense di potere disputare il proprio turno di seconda categoria

Il club del presidente Peppe Rizza arriva a questo appuntamento con il vento in poppa, forte di una stagione dominata e di un vantaggio che ormai profuma di traguardo raggiunto. La decisione definitiva sulla sede dell’incontro è attesa nelle prossime ore, dopo i necessari passaggi con le autorità di pubblica sicurezza e la Lega.

L’attesa a Modica è febbrile. La possibilità di festeggiare il ritorno nel massimo campionato dilettantistico dopo anni di attesa ha mobilitato l’intera piazza, indipendentemente da dove si giocherà il match.

Dai canali di RTM ed RTMONAIR andrà in onda la radiocronaca con Salvatore Cannata dallo stadio e Luca Basile dallo studio per gli aggiornamenti.

