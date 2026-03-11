  • 11 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Marzo 2026 -
Modica | Sport

Calcio. Leonzio-Modica verso il campo neutro: si ipotizza Scordia per il “D-Day” rossoblù

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 11 Marzo 2026 – Il conto alla rovescia per il ritorno in Serie D del Modica è ufficialmente iniziato, ma la sede del match che potrebbe regalare l’aritmetica promozione ai rossoblù è ancora avvolta nell’incertezza. La sfida contro la Leonzio, infatti, potrebbe non giocarsi al “Nobile” di Lentini, bensì in campo neutro.

La società bianconera sta valutando seriamente la possibilità di traslocare la gara a Scordia. Il motivo è prettamente logistico e legato alla sicurezza: l’attuale impianto della Leonzio non è abilitato per ospitare il pubblico.

Giocare a porte chiuse rappresenterebbe un danno per entrambe le società: la Leonzio perderebbe la possibilità di realizzare un incasso significativo in una delle gare di cartello del campionato, il Modica vedrebbe negato ai propri sostenitori il diritto di seguire la squadra nel momento più importante della stagione.

La scelta di un campo neutro aperto al pubblico nasce dalla consapevolezza che da Modica è previsto un vero e proprio esodo. I tifosi sono pronti a seguire in massa i propri beniamini per trasformare la trasferta in una festa promozione. La capienza dell’impianto di Scordia permetterebbe di gestire l’afflusso dei sostenitori modicani, garantendo l’ordine pubblico e una cornice di pubblico degna del salto di categoria. La notizia è ufficiosa ma nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata con fischio d’inizio alle 14.30. Questo per consentire subito dopo alla Scordiense di potere disputare il proprio turno di seconda categoria

Il club del presidente Peppe Rizza arriva a questo appuntamento con il vento in poppa, forte di una stagione dominata e di un vantaggio che ormai profuma di traguardo raggiunto. La decisione definitiva sulla sede dell’incontro è attesa nelle prossime ore, dopo i necessari passaggi con le autorità di pubblica sicurezza e la Lega.

L’attesa a Modica è febbrile. La possibilità di festeggiare il ritorno nel massimo campionato dilettantistico dopo anni di attesa ha mobilitato l’intera piazza, indipendentemente da dove si giocherà il match.

Dai canali di RTM ed RTMONAIR andrà in onda la radiocronaca con Salvatore Cannata dallo stadio e Luca Basile dallo studio per gli aggiornamenti.

© Riproduzione riservata
593908

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube