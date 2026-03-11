Pozzallo. Grazia Dormiente presenta il suo libro “Raccolta di versi sparsi”

Pozzallo, 11 marzo 2026 – La poetessa e scrittrice Grazia Dormiente presenterà sabato 14 marzo, alle ore 17.00, il suo ultimo libro di poesie dal titolo “Raccolta di versi sparsi”, traduzione di Rose Adagio, Martorina Edizioni,2026, e con all’interno opere di Piero Roccasalvo.

All’evento, che si terrà nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Vincenzo Romeo”, porterà il saluto istituzionale il Presidente , avv. Elia Amore; relazionerà Domenico Pisana, poeta, scrittore e Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, mentre diverse poesie della raccolta saranno proclamate da Rose Adagio, lettrice di madre lingua del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.

