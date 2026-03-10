  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Cultura

Per la morte di Curzia Ferrari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Milano, 10 Marzo 2026 – L’altro ieri si è spenta nella sua abitazione milanese, all’età di 97 anni, Curzia Ferrari, figura di spicco nella vita culturale della metropoli, poetessa, scrittrice,
giornalista, traduttrice, esperta d’arte figurativa e di letteratura russa.
Conobbe Salvatore Quasimodo nel 1963 e si innamorarono. La storia d’amore fu breve ma molto intensa: lui aveva 62 anni e lei 34.
Il nuovo amore contribuì a cambiare, dopo la separazione dalla moglie Maria Cumani, rapidamente la vita e i sentimenti del poeta e grazie all’amore della giovane donna visse con soddisfazione gli ultimi anni della sua vita.
Anche il nostro poeta modicano, che vive a Milano, ha avuto modi di conoscere e frequentare Curzia Ferrari e la prefazione del libro di poesie “Fiele e Miele” del 1989 è a sua firma
“…Ma non si crede che Puma sia un immigrato anomalo, che sia stato capace (o abbai voluto) disfarsi del proprio bagaglio culturale, delle proprie usanze e del proprio dialetto. Anzi. In dialetto, addirittura, scrive; e la stesura originaria di queste poesie è appunto in siculo: mentre il linguaggio spesso coincide, non so quanto volutamente, con alcuni momenti della poesia
quasimodiana; e persino le scenografie, entro le quali aveva recitato il sue esilio il penultimo Nobel vengono riprese secondo la concezione di un’epoca ferma all’emigrazione Anni Trenta”.

© Riproduzione riservata
593827

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube