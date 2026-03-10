  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Politica | Scicli

Iniziata la scerbatura su tutto il territorio comunale di Scicli

L'ex Provincia ha fatto la sua parte
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Sono iniziati da diversi giorni gli interventi di scerbatura meccanica e manuale e di potatura che interesseranno progressivamente l’intero territorio comunale di Scicli e le borgate.
Le attività hanno preso avvio dopo gli interventi urgenti effettuati lungo il litorale, dove si è reso necessario ripristinare le condizioni di decoro e fruibilità delle spiagge in seguito al passaggio del ciclone Harry, che ha depositato lungo la costa grandi quantità di detriti, in particolare canne e materiale vegetale.
Successivamente gli interventi si sono concentrati nella borgata di Donnalucata, anche in vista della Festa di San Giuseppe e della tradizionale Sagra della Seppia, eventi che richiamano numerosi visitatori e per i quali si è ritenuto opportuno garantire adeguate condizioni di decoro urbano.
Le squadre sono ora impegnate negli interventi programmati nel centro urbano di Scicli e proseguiranno secondo una pianificazione che interesserà progressivamente tutte le aree del territorio comunale.
L’amministrazione comunale di Scicli rivolge inoltre un ringraziamento al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha avviato nelle stesse settimane gli interventi di propria competenza lungo le strade provinciali, contribuendo a migliorare il decoro e la sicurezza della viabilità.

© Riproduzione riservata
593820

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube