Iniziata la scerbatura su tutto il territorio comunale di Scicli

Sono iniziati da diversi giorni gli interventi di scerbatura meccanica e manuale e di potatura che interesseranno progressivamente l’intero territorio comunale di Scicli e le borgate.

Le attività hanno preso avvio dopo gli interventi urgenti effettuati lungo il litorale, dove si è reso necessario ripristinare le condizioni di decoro e fruibilità delle spiagge in seguito al passaggio del ciclone Harry, che ha depositato lungo la costa grandi quantità di detriti, in particolare canne e materiale vegetale.

Successivamente gli interventi si sono concentrati nella borgata di Donnalucata, anche in vista della Festa di San Giuseppe e della tradizionale Sagra della Seppia, eventi che richiamano numerosi visitatori e per i quali si è ritenuto opportuno garantire adeguate condizioni di decoro urbano.

Le squadre sono ora impegnate negli interventi programmati nel centro urbano di Scicli e proseguiranno secondo una pianificazione che interesserà progressivamente tutte le aree del territorio comunale.

L’amministrazione comunale di Scicli rivolge inoltre un ringraziamento al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha avviato nelle stesse settimane gli interventi di propria competenza lungo le strade provinciali, contribuendo a migliorare il decoro e la sicurezza della viabilità.

