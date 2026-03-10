Caos Vittoria-Gioiosa, la condanna di Morgana: “Vincere è possibile solo nel rispetto delle regole”

PALERMO, 10 Marzo 2026 – L’ennesima domenica di calcio dilettantistico siciliano viene macchiata da episodi che nulla hanno a che fare con lo sport. Al centro della bufera il match tra Vittoria e Gioiosa (Eccellenza, Girone B), terminato dopo appena un minuto di gioco in un clima di estrema tensione.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il Presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, stigmatizzando l’accaduto e promettendo pugno duro.

Secondo la ricostruzione fornita dalla società ospite, il Gioiosa, alcuni propri tesserati avrebbero subìto un’aggressione fisica all’interno degli spogliatoi dello stadio “Gianni Cosimo” prima del fischio d’inizio.

Le conseguenze sul campo sono state surreali: il Gioiosa si è presentato in distinta con soli 7 calciatori; dopo 60 secondi di gioco, un infortunio ha ridotto la squadra a 6 elementi.

L’arbitro, applicando il regolamento, ha dovuto decretare la fine anticipata dell’incontro. Il risultato tecnico sancisce la vittoria a tavolino per il Vittoria, ma l’esito sportivo è destinato a passare in secondo piano rispetto all’indagine giudiziaria e sportiva.

Il numero uno del calcio siciliano non ha usato giri di parole per condannare l’episodio, ribadendo i valori che la Lega intende promuovere: “Lavoriamo ogni giorno per un calcio sereno e rispettoso. Competere e vincere è possibile solo nel rispetto delle regole e degli avversari: questa è la condizione fondamentale per il vero spirito dello sport.”

Morgana ha, inoltre, assicurato che la documentazione passerà immediatamente al vaglio della magistratura sportiva. Non si escludono segnalazioni agli organi competenti qualora venissero accertati profili di rilevanza penale nelle aggressioni denunciate.

La palla passa ora al Giudice Sportivo, che dovrà esaminare il referto arbitrale e i supplementi di indagine per fare luce su quanto accaduto nei minuti precedenti alla gara. Se le accuse del Gioiosa venissero confermate, il Vittoria rischierebbe sanzioni pesantissime, che vanno oltre la semplice multa, colpendo la responsabilità oggettiva della società per la sicurezza all’interno del proprio impianto.

