L’assessore Nicastro: “A Vittoria ci mettiamo sempre la faccia. Anche quando le cose possono andare male”

Vittoria, 10 marzo 2026 – «Metterci la faccia significa esserci sempre: quando le cose vanno bene e quando le cose possono anche andare male. È questo il senso del nostro impegno quotidiano». Con queste parole l’assessore comunale Giuseppe Nicastro interviene per fare il punto sulla situazione amministrativa della città di Vittoria, rivendicando il lavoro svolto e chiedendo ai cittadini di continuare a partecipare e confrontarsi con l’amministrazione.

Nicastro sottolinea come governare Vittoria non sia semplice: «Se questa fosse stata una città facile, probabilmente non ci saremmo candidati. E posso garantire, dopo quattro anni di amministrazione, che Vittoria è una città complessa, che richiede presenza costante, decisioni difficili e una capacità di resistere che non tutti avrebbero avuto. Altri, al nostro posto, sarebbero durati sei mesi». L’assessore affronta anche il tema delle criticità urbane, a partire dalle strade: «I cittadini vedono i fossi e hanno ragione a segnalarli. Ma ricordiamo che in quattro anni abbiamo subito tre cicloni che hanno devastato il territorio. Stiamo riparando, stiamo intervenendo e vi chiediamo un po’ di pazienza. Il sindaco è operativo ogni giorno, sta dando linee guida precise per aumentare la sicurezza di pedoni, motociclisti e automobilisti. Non ci fermiamo».

Nicastro spiega inoltre il senso degli incontri itineranti nei quartieri: «Essere presenti sul territorio non è solo ascolto: è un modo per verificare i problemi, capire come risolverli, correggere il tiro quando serve. Un’amministrazione che si muove, che incontra i cittadini, che si confronta apertamente, è un’amministrazione che non ha paura. Nel Partito Democratico abbiamo consiglieri, assessori e un sindaco che lavorano insieme. La giunta itinerante è un’occasione di dialogo vero, non una passerella». L’assessore richiama poi il contesto nazionale e regionale, che pesa sui bilanci comunali: «Oggi i Comuni sono lasciati soli. Non arrivano trasferimenti dal governo nazionale, non arrivano trasferimenti dal governo regionale. I Comuni sono senza vigili urbani, senza personale, senza risorse per l’asfalto, con servizi sociali in sofferenza e una sanità che è stata letteralmente smontata. E mentre accade tutto questo, si investono miliardi in opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto, mentre i territori vengono abbandonati».

Nicastro respinge le critiche dell’opposizione: «L’opposizione parla, ma non propone. E soprattutto, governa a livello nazionale e regionale: i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi, invece, continuiamo a lavorare con mille difficoltà, senza scendere a compromessi, senza abbandonare i cittadini. Perché alternative non ce ne sono: l’unica strada è continuare, migliorare, ascoltare e correggere quando serve». L’assessore conclude con un impegno chiaro: «Noi ci siamo. Ci mettiamo la faccia, sempre. Continueremo a farlo, perché Vittoria merita un’amministrazione che non fugge davanti ai problemi, ma li affronta insieme ai cittadini».

Salva