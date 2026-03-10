Modica investe sul futuro: pronto il piano da 1,3 milioni per la Zona Artigianale

Modica, 10 Marzo 2026 – Il Comune di Modica accelera sullo sviluppo economico e punta al rilancio del proprio comparto produttivo. È stato presentato ufficialmente alla Regione Siciliana un progetto esecutivo da 1,3 milioni di euro finalizzato alla riqualificazione integrale della zona artigianale. La proposta, immediatamente cantierabile, risponde al bando regionale per il miglioramento delle aree produttive dell’isola.

I numeri dell’intervento

L’investimento complessivo mira a trasformare il volto dell’area, con una ripartizione strategica delle risorse:

• Importo totale: 1.300.000 euro;

• Budget per i lavori: circa 1.000.000 euro;

• Stato del progetto: Esecutivo e pronto all’avvio dei cantieri.

Un restyling tra funzionalità e decoro

L’assessore allo Sviluppo Economico, Tino Antoci, ha evidenziato la rapidità d’azione dell’amministrazione nel predisporre una documentazione completa. “La zona artigianale rappresenta un presidio economico fondamentale per la città,” ha dichiarato Antoci. “Merita interventi capaci di migliorarne funzionalità, sicurezza e qualità complessiva degli spazi.”

Il piano prevede interventi strutturali necessari da tempo:

• Infrastrutture viarie: Rifacimento del manto stradale, sistemazione dei marciapiedi e delle caditoie.

• Segnaletica e identità: Rinnovamento della toponomastica e installazione di un tabellone informativo all’ingresso per facilitare l’individuazione delle aziende.

• Verde Urbano: Creazione di nuove aree verdi pensate per la compensazione delle emissioni di \bm{CO_2}.

Sostenibilità e Innovazione

L’aspetto più ambizioso del progetto riguarda la transizione ecologica. Non si tratta di semplice manutenzione, ma di una visione moderna dell’area produttiva che include:

1. Efficientamento energetico: Interventi di relamping su tutta l’illuminazione pubblica.

2. Mobilità Green: Realizzazione di due tettoie fotovoltaiche dotate di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

“Guardiamo al futuro introducendo elementi di sostenibilità ambientale e innovazione energetica,” conclude l’assessore Antoci.

Con questa mossa, il Comune di Modica punta non solo a risolvere le criticità storiche dell’area, ma a fornire alle imprese locali un contesto competitivo, moderno e accogliente, rafforzando l’intero tessuto economico del territorio.

