Il Modica Calcio cala il poker a Leonforte: la Serie D è a un passo

LEONFORTESE – MODICA 0 – 4
LEONFORTE, 08 Marzo 2026 – Non si ferma la marcia trionfale del Modica Calcio. I rossoblù di mister Filippo Raciti sbrigano la pratica Leonfortese con un perentorio 0-4, confermando una superiorità schiacciante e mettendo una seria ipoteca sulla promozione diretta.
Contro il fanalino di coda del torneo, il Modica non ha concesso spazio a cali di tensione, aggredendo il match sin dai primi giri di orologio.
Il copione della gara si scrive già nei primi minuti. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena 6′ di gioco con Savasta, mettendo subito in chiaro le gerarchie in campo. La Leonfortese, nonostante l’impegno, fatica a contenere le folate offensive dei modicani.
Il protagonista assoluto della prima frazione è Belluso, che chiude virtualmente i giochi prima dell’intervallo: al 26′ trasforma con freddezza un calcio di rigore; al 42′ firma la doppietta personale che vale lo 0-3.
Nella ripresa, con il risultato ormai in cassaforte, il Modica gestisce energie e ritmi. Il sigillo finale arriva proprio allo scadere, quando Torres trova la via della rete per il definitivo 0-4.
Con questa vittoria, il Modica mantiene invariato il distacco di 13 punti dal Vittoria (che vincerà a tavolino contro il Gioiosa).
Con soli 15 punti ancora a disposizione nelle ultime cinque giornate, la matematica promozione in Serie D potrebbe arrivare già nel prossimo turno. Un dominio assoluto che premia la costanza e la qualità della rosa rossoblù.