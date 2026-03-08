Il Modica Calcio cala il poker a Leonforte: la Serie D è a un passo

Con soli 15 punti ancora a disposizione nelle ultime cinque giornate, la matematica promozione in Serie D potrebbe arrivare già nel prossimo turno. Un dominio assoluto che premia la costanza e la qualità della rosa rossoblù.

Nella ripresa, con il risultato ormai in cassaforte, il Modica gestisce energie e ritmi. Il sigillo finale arriva proprio allo scadere, quando Torres trova la via della rete per il definitivo 0-4.

Il protagonista assoluto della prima frazione è Belluso, che chiude virtualmente i giochi prima dell’intervallo: al 26′ trasforma con freddezza un calcio di rigore; al 42′ firma la doppietta personale che vale lo 0-3.

Contro il fanalino di coda del torneo, il Modica non ha concesso spazio a cali di tensione, aggredendo il match sin dai primi giri di orologio.

LEONFORTE, 08 Marzo 2026 – Non si ferma la marcia trionfale del Modica Calcio. I rossoblù di mister Filippo Raciti sbrigano la pratica Leonfortese con un perentorio 0-4, confermando una superiorità schiacciante e mettendo una seria ipoteca sulla promozione diretta.

