Modica

Modica, attesa per l’intitolazione di Piazzetta Grimaldi ad Annamaria Sammito

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,08 marzo 2026 – Mentre a Modica si celebra la Giornata internazionale della donna, resta ancora senza risposta la richiesta di intitolare Piazzetta Grimaldi all’archeologa modicana Annamaria Sammito, scomparsa prematuramente nel 2021 a soli 56 anni. Da tre anni il Comitato “Annamaria Sammito” sollecita l’intitolazione della piazzetta antistante la chiesa bizantina di San Nicolò. L’iniziativa è sostenuta da oltre 3000 firme e da numerose testimonianze di studiosi e personalità del mondo culturale. Nonostante eventi e iniziative in sua memoria, dalle istituzioni non è ancora arrivato alcun riscontro. Archeologa presso la Soprintendenza ai Beni culturali di Ragusa, Sammito è stata anche direttore onorario del Museo civico “Franco Libero Belgiorno” e assessore alla Cultura del Comune di Modica, distinguendosi per il suo impegno nella ricerca e nella tutela del patrimonio archeologico del territorio. Il Comitato rinnova quindi l’appello al sindaco Maria Monisteri e al prefetto Tania Giallongo affinché venga riconosciuto il tributo dovuto a una studiosa che ha dedicato la propria vita alla valorizzazione della storia del territorio.

