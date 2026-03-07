  • 7 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Marzo 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, maltrattamenti in famiglia e resistenza: 45enne ai domiciliari

L'uomo, di origini rumene, deve scontare una pena residua di oltre due anni. La misura è stata eseguita dalla Squadra Mobile a seguito della condanna definitiva
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa,  07 Marzo 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un cittadino rumeno di 45 anni. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, arriva dopo la conferma della condanna definitiva da parte della Corte di Appello di Catania.

La vicenda risale al dicembre 2023, quando l’uomo si era reso protagonista di gravi episodi di cronaca. Nello specifico, i reati contestati e per i quali è giunta la condanna riguardano maltrattamenti contro familiari con  una condotta che aveva già richiesto l’intervento delle autorità per la tutela del nucleo familiare e resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso durante le fasi degli accertamenti o del fermo.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dopo aver ricevuto gli atti dall’autorità giudiziaria, hanno rintracciato il 45enne per la notifica del provvedimento. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 3 mesi presso il proprio domicilio, sotto il controllo costante delle forze dell’ordine.

L’attività si inquadra nel costante monitoraggio della Polizia di Stato sui soggetti destinatari di sentenze definitive, con particolare attenzione ai reati che colpiscono le fasce deboli e la sicurezza degli operatori di pubblica sicurezza.

© Riproduzione riservata
593579

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube