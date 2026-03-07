Ragusa, maltrattamenti in famiglia e resistenza: 45enne ai domiciliari

Ragusa, 07 Marzo 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un cittadino rumeno di 45 anni. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, arriva dopo la conferma della condanna definitiva da parte della Corte di Appello di Catania.

La vicenda risale al dicembre 2023, quando l’uomo si era reso protagonista di gravi episodi di cronaca. Nello specifico, i reati contestati e per i quali è giunta la condanna riguardano maltrattamenti contro familiari con una condotta che aveva già richiesto l’intervento delle autorità per la tutela del nucleo familiare e resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso durante le fasi degli accertamenti o del fermo.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dopo aver ricevuto gli atti dall’autorità giudiziaria, hanno rintracciato il 45enne per la notifica del provvedimento. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 3 mesi presso il proprio domicilio, sotto il controllo costante delle forze dell’ordine.

L’attività si inquadra nel costante monitoraggio della Polizia di Stato sui soggetti destinatari di sentenze definitive, con particolare attenzione ai reati che colpiscono le fasce deboli e la sicurezza degli operatori di pubblica sicurezza.

