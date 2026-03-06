Lions Club internazional, Poster per la pace. A Ragusa cerimonia di premiazione

Ragusa, 06 marzo 2026 – Anche quest’anno il Club Lions Ragusa Host ha rinnovato uno dei service più rappresentativi del Lions Clubs International: il concorso internazionale Poster per la Pace, che da oltre trent’anni invita milioni di studenti in tutto il mondo a raccontare, attraverso l’arte, il valore universale della pace. L’edizione cittadina ha registrato una partecipazione straordinaria: tutte le scuole medie inferiori del territorio hanno aderito con entusiasmo, presentando più di cento elaborati. Un numero che parla da sé e che conferma la sensibilità dei ragazzi e il ruolo fondamentale degli insegnanti di educazione artistica, capaci di accompagnare gli studenti in un percorso creativo e di riflessione profonda sul tema di quest’anno, “Uniti in una cosa sola”.

In un momento storico segnato da conflitti e tensioni internazionali, dall’Ucraina al Medio Oriente, i disegni dei giovani hanno assunto un significato ancora più forte. Simboli, colori e immagini hanno dato voce a un messaggio chiaro: l’unità, il dialogo e la solidarietà restano le basi irrinunciabili per costruire un futuro di pace.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri nella suggestiva cornice della chiesa della Badia, in piazza San Giovanni, alla presenza delle autorità lionistiche e civili. Un momento intenso, vissuto con emozione da studenti, famiglie e docenti, durante il quale sono stati consegnati i premi messi a disposizione dal Club.

Grande soddisfazione è stata espressa per il risultato ottenuto dall’elaborato primo classificato a livello cittadino, che è stato riconosciuto anche come miglior disegno dell’intera circoscrizione e che accederà ora alla fase regionale del concorso. Un traguardo che valorizza il talento della giovane autrice, Giulia Lacognata della IIIA dell’istituto Quasimodo, e, allo stesso tempo, l’impegno delle scuole e dell’intera comunità educativa. Da sottolineare, altresì, i due premi speciali erogati dai nipoti della socia Lions, Letizia Gerotti, scomparsa a gennaio, e che sono stati attribuiti in sua memoria.

La presidente del Club Lions Ragusa Host, Carmen Occhipinti, ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa: “Ogni anno i nostri ragazzi ci sorprendono per la maturità con cui affrontano un tema così grande. Attraverso l’arte riescono a esprimere ciò che spesso gli adulti faticano a dire: che la pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano fatto di rispetto, ascolto e responsabilità. Vedere così tante scuole partecipare con entusiasmo ci conferma che stiamo seminando bene e che questo service continua a essere un ponte tra generazioni, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi.”

Poster per la Pace si conferma così uno dei service più identitari del Lions Ragusa Host, che ogni anno lo promuove con orgoglio, rinnovando il proprio impegno nella diffusione dei valori della solidarietà, della fratellanza e della convivenza civile. In un periodo complesso e fragile, l’iniziativa assume un significato ancora più profondo: attraverso i loro disegni, i ragazzi diventano veri ambasciatori di pace, ricordando a tutti che, nonostante le differenze, siamo davvero uniti in una cosa sola.

