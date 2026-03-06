A Ispica il Gala Young Warriors: la Sicilia della kickboxing K1 cresce sul tatami

Ispica, 06 marzo 2026 – Domenica al PalaBrancati, è in programma la seconda edizione del Gala Young Warriors kickboxing K1 – Città di Ispica, l’evento dedicato ai giovani talenti della kickboxing organizzato dall’associazione Heracles del presidente Giuseppe Savarino e dal maestro Gianluca Adamo. Una manifestazione che unisce sport, educazione e comunità, trasformando il tatami in un luogo di crescita e coraggio. La gara inizia alle 10 del mattino e nel pomeriggio, dalle 18, ci sarà il Gala aperto a tutte le società sportive.

La serata si aprirà con l’ingresso di atleti, maestri e arbitri sulle note di We Are the World, seguito dagli interventi istituzionali del presidente Savarino, del maestro Adamo, del dott. Sergio Cassisi (Csen) e del dott. Marco Santoro, che riceveranno un riconoscimento per il loro impegno nella promozione dello sport giovanile.

Il cuore dell’evento sarà dedicato ai piccoli atleti, dai 5 ai 15 anni, provenienti da diverse province siciliane. Come si legge nel programma, l’obiettivo è valorizzare “giovani campioni e promesse della kickboxing della nostra Sicilia”, offrendo loro un palcoscenico dove misurarsi con rispetto, disciplina e spirito sportivo.

Le prime esibizioni saranno premiate ex aequo, per sottolineare l’importanza del percorso più che del risultato. A seguire, gli incontri a verdetto metteranno in luce i ragazzi più esperti, con match che spaziano dalla kickboxing al pugilato, fino ai titoli Cms amatoriali.

Non mancheranno i ringraziamenti a chi lavora dietro le quinte e ai maestri delle varie scuole siciliane, a testimonianza di una rete sportiva viva e collaborativa.

Il Gala Young Warriors kickboxing K1 nasce – come ricorda l’organizzazione – “nella speranza che lo sport aiuti tanti giovani a crescere in modo sano e corretto, fatto di regole e buon senso”. Una visione che domenica troverà forma nei passi, nei guantoni e nei sorrisi dei piccoli atleti che saliranno sul tatami.

