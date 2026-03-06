  • 6 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Marzo 2026 -
Cronaca

Caltanissetta, molestie, minacce e lesioni all’ex: quarantasettenne arrestato dalla Polizia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caltanissetta, 06 Marzo 2026 – La Polizia di Stato a Caltanissetta ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip presso il locale Tribunale nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un quarantasettenne indagato per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. Dalle indagini eseguite dalla Squadra Mobile, e secondo i gravi indizi ritenuti dal Gip, l’uomo, dopo la fine della relazione con la propria compagna, avrebbe sistematicamente sopraffatto la vittima con reiterate molestie e minacce, attraverso chiamate telefoniche e messaggi, appostamenti nel luogo di lavoro e sotto l’abitazione. L’arrestato è indagato anche per lesioni aggravate cagionate alla vittima, al fratello e al padre della stessa, che avevano tentato di convincerlo ad interrompere il presunto comportamento persecutorio nei confronti della congiunta. L’uomo, per avere il controllo totale sulla vita della vittima, si sarebbe spinto a farle installare un rilevatore GPS sull’autovettura, così da poterne controllare tutti gli spostamenti. La responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata
593507

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube