  • 6 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Marzo 2026 -
Attualità | Modica

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP a un “Un borgo di cioccolato”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Borgo San Dalmazzo, 06 marzo 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, ospite d’onore a “Un borgo di cioccolato”.

Giunto alla 26° edizione l’evento è promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo, con il sostegno della Camera di Commercio di Torino e Cuneo, Confartigianato Cuneo e Borgo, Comune di Borgo San Dalmazzo ed è organizzato dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo.

L’invito al Consorzio è stato rivolto dal Sindaco della città Roberta Robbione e da Giovanna Chionetti Presidente della Associazione Amici del Cioccolato, associata come il Consorzio a The Chocolate Way.

Il Consorzio sarà rappresentato dal maestro cioccolatiere Federico Di Rosa di Sfizi Golosi che terrà due dimostrazioni, una il sabato pomeriggio e una la domenica pomeriggio, durante le quali verrà illustrata la particolare lavorazione del cioccolato di Modica IGP oggi unico cioccolato in Europa a fregiarsi di tale denominazione.

© Riproduzione riservata
593552

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube