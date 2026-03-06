Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP a un “Un borgo di cioccolato”

Borgo San Dalmazzo, 06 marzo 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, ospite d’onore a “Un borgo di cioccolato”.

Giunto alla 26° edizione l’evento è promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo, con il sostegno della Camera di Commercio di Torino e Cuneo, Confartigianato Cuneo e Borgo, Comune di Borgo San Dalmazzo ed è organizzato dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo.

L’invito al Consorzio è stato rivolto dal Sindaco della città Roberta Robbione e da Giovanna Chionetti Presidente della Associazione Amici del Cioccolato, associata come il Consorzio a The Chocolate Way.

Il Consorzio sarà rappresentato dal maestro cioccolatiere Federico Di Rosa di Sfizi Golosi che terrà due dimostrazioni, una il sabato pomeriggio e una la domenica pomeriggio, durante le quali verrà illustrata la particolare lavorazione del cioccolato di Modica IGP oggi unico cioccolato in Europa a fregiarsi di tale denominazione.

