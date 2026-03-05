Santoro (FDI Ispica) ai giovani: “Basta restare a guardare. È il tempo di prendersi cura della Città”

Ispica, 05 marzo 2026 – C’è un entusiasmo nuovo che sta crescendo attorno al progetto di Fratelli d’Italia a Ispica.

Un entusiasmo fatto di partecipazione, confronto e voglia concreta di contribuire alla vita della comunità.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Santoro, lancia un appello diretto e senza giri di parole ai giovani ispicesi: uscire dall’indifferenza e tornare protagonisti.

“ Troppo spesso i giovani vengono descritti come distanti dalla politica. Io non ci credo – afferma Marco Santoro. Credo, invece, che molti ragazzi abbiano semplicemente smesso di credere che qualcuno sia disposto ad ascoltarli davvero. Noi vogliamo dimostrare il contrario”.

Fratelli d’Italia Ispica apre le porte a una nuova stagione di partecipazione, invitando studenti, lavoratori e giovani professionisti a portare idee, competenze e passione civile dentro un progetto politico che punta a rafforzare la comunità e dare voce a una nuova generazione.

“ La nostra Città ha bisogno di energia, di coraggio e di visione – prosegue Santoro. Ha bisogno di giovani che non si limitino a criticare ma che decidano di metterci la faccia, il tempo e le capacità. La politica non deve essere un luogo lontano ma uno spazio in cui costruire insieme il futuro della nostra comunità”.

Il messaggio è semplice e diretto: non delegare, partecipare.

“ A chi sente di avere idee, entusiasmo e voglia di fare diciamo una cosa sola: fatevi avanti. Ispica ha bisogno della vostra voce, della vostra passione e della vostra determinazione”.

“ Ispica – conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Santoro – ha bisogno di chi osa partecipare, di chi mette passione e coraggio al servizio della comunità. Solo così Ispica può diventare più forte, più viva e più giusta. Il momento di agire è adesso.”

