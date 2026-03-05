Partiti da Pozzallo col catamarano, due siciliani sono accusati di aver contrabbandato cocaina a Malta

Malta, 05 Marzo 2026 – La polizia ha arrestato quattro persone, tra cui due italiani, per la presunta importazione di oltre 12 chilogrammi di cocaina sospetta dalla Sicilia, con un valore stimato sul mercato di circa 600 mila euro. Gli arresti sono stati effettuati martedì pomeriggio durante un’operazione basata su informazioni raccolte dalla polizia. Gli agenti hanno identificato i due italiani — un uomo di 49 anni e una donna di 42 — arrivati a Malta dalla Sicilia a bordo di un catamarano da Pozzallo con un veicolo. Il Times of Malta scrive che “le prime indagini della polizia hanno stabilito che due cittadini italiani, Agatino Claudio Roberto, 49 anni, e Daniela Portale, 42 anni, erano arrivati ​​a Malta dalla Sicilia tramite il traghetto”.

La polizia ha seguito la coppia mentre si dirigeva verso Gudja, dove ha incontrato due uomini maltesi, entrambi di 26 anni. Le autorità hanno, quindi, intercettato il veicolo e fermato tutte e quattro le persone. Una perquisizione dell’auto ha confermato i sospetti della polizia: la droga è stata trovata nascosta in un vano occulto. Il magistrato Franco Agius è stato informato del caso e ha aperto un’inchiesta. I quattro sospettati sono attualmente detenuti nella camera di sicurezza della polizia a Floriana.

