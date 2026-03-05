Nuove stabilizzazioni di lavoratori al Comune di Ragusa

Ragusa, 05 marzo 2026 – “Dal 2024 a oggi – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – sono 20 i lavoratori stabilizzati nel nostro Comune: 8 osa, 7 educatori, 1 asu e 4 tecnici inizialmente arrivati tramite Pnrr. Un dato in cui rientrano le 4 educatrici e le 2 osa che da questa settimana sono parte integrante del Personale del Comune di Ragusa: benvenute!

Sono numeri che certificano il costante impegno per potenziare i servizi comunali tramite qualificate risorse umane, in controtendenza con il progressivo svuotamento di personale che il nostro Comune ha subito per troppi anni.”

“Anche quest’anno – dichiara l’assessora al personale e alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – abbiamo voluto dare continuità al lavoro di educatori, educatrici e operatori osa che da tempo lavorano nella nostra Amministrazione. I nidi d’Infanzia comunali sono il luogo dove i bambini sviluppano le loro abilità sin dai primi mesi di vita, per questo siamo convinti che competenza e continuità degli operatori siano importanti. Stabilizzare il personale consente infatti di garantire la qualità del servizio tramite addette e addetti che hanno già maturato esperienza e conoscenza delle esigenze specifiche. È un processo che non può essere applicato a tutti e in un colpo solo, ma che piano piano coinvolge ogni settore dell’attività pubblica così da valorizzare e al tempo stesso dare stabilità ai lavoratori.”

