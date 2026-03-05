Disservizi Iblea Acque: il PD di Modica incalza l’Amministratore Unico

Modica, 05 Marzo 2026 – Non più solo proteste, ma un vero e proprio “piano di rientro” verso l’efficienza. Una delegazione del Partito Democratico di Modica, composta dal consigliere comunale Giovanni Spadaro e dal vicesegretario cittadino Carmelo Blanco, ha incontrato l’Amministratore Unico di Iblea Acque S.p.A., Stefano Guccione, per dare voce all’esasperazione dei cittadini modicani.

Il quadro descritto dal PD è impietoso e ricalca le segnalazioni quotidiane dell’utenza: cittadini costretti a presentarsi agli uffici in orari notturni per assicurarsi un turno, un numero verde che non risponde e PEC che cadono nel vuoto, costringendo anche chi vorrebbe usare il web a recarsi fisicamente in sede, il persistere di consumi stimati che generano bollette incoerenti e continue contestazioni.

Il Partito Democratico non si è limitato alla critica, depositando un documento operativo basato su tre pilastri: una squadra dedicata esclusivamente a smaltire l’arretrato delle comunicazioni digitali, rimodulazione degli orari per evitare la centralizzazione dei flussi, un piano massiccio di sostituzione dei vecchi contatori con dispositivi elettronici per letture reali e trasparenti.

L’Amministratore Guccione ha ammesso le difficoltà, legate in gran parte al sottodimensionamento del personale, ma ha tracciato una linea di intervento immediata. Oltre al già avvenuto potenziamento degli arredi nelle sale d’attesa di Modica, l’azienda punta sulla tecnologia: è in arrivo una nuova App e un portale dedicato per l’autolettura e il controllo in tempo reale della propria posizione debitoria. Confermata anche la strategia a medio termine per l’installazione dei contatori intelligenti.

Nonostante la condivisione della natura pubblica di Iblea Acque — garanzia di tariffe eque rispetto ai privati — il PD di Modica resta vigile. “La gestione pubblica non può essere una scusa per l’inefficienza,” dichiarano Spadaro e Blanco. “Monitoreremo ogni passaggio affinché alle promesse seguano i fatti. Il rispetto dei diritti dell’utenza è la nostra priorità assoluta.”

