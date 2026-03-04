Parte percorso formativo provinciale per 400 geologi in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Palermo, 04 marzo 2026 – Prende avvio un articolato percorso di formazione su base provinciale finalizzato al rafforzamento della pianificazione comunale di protezione civile e alla concreta attuazione dei presidi territoriali.

Il progetto è ideato e realizzato in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; a questa si è addivenuti durante un proficuo incontro svoltosi tra il presidente dell’ORGS Paolo Mozzicato ed il Dirigente Generale della Protezione Civile Salvatore Cocina.

Il percorso formativo prevede l’attivazione di corsi specialistici rivolti a circa 400 geologi che potranno operare a supporto diretto dei Comuni.

L’obiettivo è rafforzare la capacità tecnica degli enti locali, garantendo una verifica strutturata dei Piani comunali di Protezione Civile e trasformando i presidi territoriali in strumenti operativi realmente funzionanti nella fase di prevenzione e nella gestione delle emergenze.

Nel dettaglio, il percorso formativo consentirà ai professionisti coinvolti di:

• Analizzare e verificare i Piani comunali di Protezione Civile

• Aggiornare e integrare le cartografie di rischio (idrogeologico, idraulico, incendi, frane)

• Supportare i Comuni nelle attività di monitoraggio e nella gestione operativa degli eventi

• Contribuire all’attivazione e al rafforzamento dei presidi territoriali

• Integrare pianificazione, prevenzione e risposta emergenziale in un quadro tecnico coordinato

«La collaborazione con il sistema di protezione civile rappresenta un passaggio strategico per valorizzare il ruolo dei geologi nella prevenzione del rischio», dichiara il Presidente Paolo Mozzicato. «Mettere a disposizione dei Comuni competenze tecniche qualificate significa rafforzare la sicurezza dei territori e rendere i Piani di Protezione Civile strumenti concreti e aggiornati, non semplici adempimenti formali».

L’iniziativa si inserisce in una visione chiara: investire sulle competenze professionali per consolidare una protezione civile moderna, capace di anticipare i rischi e supportare in modo strutturato le amministrazioni locali.

La prevenzione si costruisce prima dell’emergenza. Questo progetto va esattamente in questa direzione.

