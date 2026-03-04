  • 4 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Marzo 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Caso Sergio Ramelli a Ragusa: Assolto Mario Chiavola. “Il fatto non costituisce reato”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 Marzo 2026 -Si chiude dopo quasi tre anni di battaglie legali e aspro dibattito pubblico la vicenda giudiziaria legata alla commemorazione di Sergio Ramelli, tenutasi a Ragusa il 29 aprile 2021. Il Tribunale ha pronunciato oggi la sentenza di assoluzione per Mario Chiavola, presidente dell’associazione “Ragusa in Movimento”, con la formula piena “perché il fatto non costituisce reato”.

La decisione del giudice smonta l’impianto accusatorio della Procura, che aveva richiesto per l’imputato una condanna a due mesi di reclusione e 500 euro di multa per il presunto compimento del saluto romano durante l’iniziativa.

L’inchiesta era scaturita da un esposto dell’ANPI di Ragusa, presieduta da Gianni Battaglia, che aveva ravvisato nel gesto un’ipotesi di apologia del fascismo. Nel corso del dibattimento, la parte civile (rappresentata dall’avvocato Mimmo Barone) aveva depositato video dell’evento, rassegna stampa e la sentenza di condanna riguardante un altro partecipante, nel tentativo di dimostrare la responsabilità penale di Chiavola.

Il processo era diventato in breve tempo un caso politico, polarizzando l’opinione pubblica tra chi interpretava l’evento come un richiamo a simbologie vietate e discriminatorie e chi, al contrario, sosteneva la natura puramente memorialistica dell’omaggio a un giovane ucciso negli anni di piombo.

L’avvocato Michele Savarese, legale di Chiavola, ha imperniato la difesa su due pilastri fondamentali: l’assenza di prove inequivocabili circa il compimento del saluto romano e la mancanza totale di finalità apologetiche o discriminatorie.

A supporto di questa tesi è stata richiamata anche la testimonianza di Simone Di Stefano (all’epoca coordinatore nazionale di CasaPound), il quale aveva ribadito come l’iniziativa fosse priva di contenuti d’odio e finalizzata esclusivamente al ricordo.

Il Tribunale ha accolto integralmente la linea difensiva, stabilendo che non vi fossero elementi penalmente rilevanti. La sentenza mette un punto fermo su una vicenda che ha scosso il panorama politico locale, ribadendo un principio giuridico cardine: la responsabilità penale non può basarsi su automatismi o presunzioni, ma deve poggiare su condotte concrete e idonee a configurare un pericolo reale per l’ordinamento democratico.

Mentre il procedimento si conclude, resta aperta la riflessione collettiva sul delicato confine tra memoria storica e interpretazione dei simboli politici nello spazio pubblico.

© Riproduzione riservata
593310

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube