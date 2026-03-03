Pozzallo, la scomparsa dell’on. Natalino Amodeo. Il ricordo della giunta comunale

Pozzallo, 03 Marzo 2026 – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pozzallo partecipano con profondo dolore alla scomparsa dell’On. Natalino Amodeo, già Sindaco della Città, Deputato della Repubblica per tre legislature, protagonista della vita politica nazionale e locale, tra i principali artefici di una stagione politica di cambiamento amministrativo che ha inciso profondamente sullo sviluppo economico e sociale della comunità pozzallese. “Il suo impegno è stato determinante per la crescita infrastrutturale della città e per l’affermazione di Pozzallo nel contesto regionale e nazionale, basti pensare al suo ruolo determinante nella realizzazione del Porto di Pozzallo. Punto di riferimento per decenni di politici e amministratori locali, lascia un’eredità di impegno civile, coerenza ideale e dedizione allo sviluppo della comunità. Pozzallo ne onora la memoria con grande riconoscenza, profondo rispetto e infinita gratitudine”. I funerali saranno celebrati domani, alle 10, nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

