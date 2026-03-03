  • 3 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Marzo 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo, il Sindaco Ammatuna: “Intollerabili ritardi, occorre subito iniziare le operazioni di dragaggio”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 03 marzo 2026 – Riunione oggi a Palazzo di Città tra il Sindaco e il Coordinatore dell’ufficio amministrativo del Porto di Pozzallo, Scatà. Il Sindaco ha manifestato grande preoccupazione per i tempi eccessivamente
lunghi necessari alle operazioni di dragaggio del porto piccolo. Scatà ha riferito che l’ennesima richiesta di documentazione della CTS regionale è stata riscontrata nella giornata di ieri.
Nella riunione di oggi il Primo Cittadino ha avuto rassicurazione dal Presidente del
CTS Armao, che non ci sarebbero state più richieste di integrazione documentali e che la Commissione avrebbe concluso il procedimento nei prossimi giorni. Si è concordato inoltre, entro i primi giorni della settimana prossima, l’organizzazione di una riunione operativa con il Presidente della AdSP e il Comandante della Capitaneria di Porto, alla presenza della ditta “Catifra s.r.l.” affidataria dell’appalto del dragaggio per stabilire la data di inizio dei lavori.
Non si può più perdere tempo, la stagione estiva è alle porte e non si può
assolutamente correre il rischio di mantenere il porto piccolo insabbiato, conclude il Sindaco Ammatuna.

© Riproduzione riservata
593186

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube