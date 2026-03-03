Pozzallo, il Sindaco Ammatuna: “Intollerabili ritardi, occorre subito iniziare le operazioni di dragaggio”

Pozzallo, 03 marzo 2026 – Riunione oggi a Palazzo di Città tra il Sindaco e il Coordinatore dell’ufficio amministrativo del Porto di Pozzallo, Scatà. Il Sindaco ha manifestato grande preoccupazione per i tempi eccessivamente

lunghi necessari alle operazioni di dragaggio del porto piccolo. Scatà ha riferito che l’ennesima richiesta di documentazione della CTS regionale è stata riscontrata nella giornata di ieri.

Nella riunione di oggi il Primo Cittadino ha avuto rassicurazione dal Presidente del

CTS Armao, che non ci sarebbero state più richieste di integrazione documentali e che la Commissione avrebbe concluso il procedimento nei prossimi giorni. Si è concordato inoltre, entro i primi giorni della settimana prossima, l’organizzazione di una riunione operativa con il Presidente della AdSP e il Comandante della Capitaneria di Porto, alla presenza della ditta “Catifra s.r.l.” affidataria dell’appalto del dragaggio per stabilire la data di inizio dei lavori.

Non si può più perdere tempo, la stagione estiva è alle porte e non si può

assolutamente correre il rischio di mantenere il porto piccolo insabbiato, conclude il Sindaco Ammatuna.

