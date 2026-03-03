Coppa Italia, Promozione. Il Santa Croce di scena mercoledi sul campo di Santa Venerina

Santa Croce Camerina, 03 marzo 2026 – Il Santa Croce Calcio a distanza di tre giorni ritorna a giocare, ma questa volta sarà per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia che lo vedrà impegnato in casa del Santa Venerina.

La squadra di mister Fabio Campanaro dopo la sconfitta rocambolesca di domenica scorsa in quel di Sommatino, vuole lasciarsi alle spalle questo episodio ed è concentrata per fare bene contro i forti etnei.

I rossoblù del Santa Venerina allenati da mister, Giuseppe Calvaruso sono una vera macchina da guerra che sta dominando il girone C di Promozione a suon di vittorie.

Il Santa Venerina, infatti, in campionato su 20 gare giocate, ha collezionato 18 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, mettendo a segno 68 e subendone soltanto 17.

Numeri impressionanti per gli etnei che comandano la classifica del girone C con un margine di 13 punti sulla seconda in classifica e quindi con la promozione diretta in Eccellenza già quasi in tasca

La squadra di mister Fabio Campanaro è comunque consapevole di ritrovarsi di fronte una signora squadra, ma non è per nulla intimorita.

Campanaro schiererà come sempre la migliore formazione è spererà di recuperare qualcuno degli infortunati.

La gara si giocherà Mercoledì pomeriggio allo stadio comunale di Santa Venerina e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere l’incontro sarà una terna messinese che sarà capitanata dal signor Francesco Carrieri che sarà collaborato dai signori Rao e Billé

