L’Introspezione di Saro Cannizzaro. Il peso del silenzio: l’Italia, l’Europa e l’illusione della rilevanza

La recente vicenda che ha visto il nostro Ministro della Difesa coinvolto a Dubai — il classico paradigma dell’essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato — non può e non deve essere derubricata a semplice incidente di percorso, né tantomeno essere data in pasto alla solita, sterile polemica partitica. C’è qualcosa di più profondo e amaro che emerge dalle sabbie del Golfo: una lezione di realismo che colpisce al cuore la nostra identità nazionale.

Quando il palcoscenico della storia si riempie di fumo e cannoni, quando a morire sono esseri umani in carne e ossa, il valore reale di una nazione si spoglia di ogni retorica. In quegli istanti appare evidente che, al di là di una narrazione domestica spesso intrisa di provincialismo, il nostro peso internazionale è praticamente nullo. Siamo attori protagonisti nelle “scelte di contorno”, bravissimi a organizzare scampagnate diplomatiche e foto di gruppo sorridenti, dove l’apparenza di un’amicizia sembra colmare il vuoto di una strategia.

Tuttavia, la realtà è cinica e segue l’aritmetica del potere. Quando i partner di maggioranza decidono di premere il grilletto, si dimenticano di avvertirci. Non è solo una mancanza di rispetto istituzionale; è la conferma che il “garbo pseudo-amicale” non siede al tavolo dove si decide il destino del mondo. Da soli, semplicemente, contiamo poco.

È esattamente in questo scarto tra ambizione e realtà che si fonda la necessità di un europeismo concreto, non di maniera. Essere europeisti oggi non è un vezzo ideale, ma una scelta di sopravvivenza pragmatica. Il “peso” non si proclama con i tweet o nei comizi di piazza; il peso si costruisce creando massa critica.

Solo all’interno di un blocco europeo coeso possiamo trasformare la nostra diplomazia da sussurro a voce autorevole, capace di prevenire i conflitti anziché limitarsi a subirne gli effetti collaterali. L’alternativa è restare così: spettatori di lusso in un hotel a cinque stelle, mentre il resto del mondo decide, senza nemmeno bussare alla nostra porta.

