Carburanti: Codacons, serve massima vigilanza per tutelare famiglie e mercato

“In una fase caratterizzata da forti tensioni internazionali è indispensabile garantire trasparenza e proporzionalità nei meccanismi di formazione dei prezzi dei carburanti”.

Lo afferma Francesco Tanasi, intervenendo sull’andamento dei listini alla pompa registrato nelle ultime ore.

Secondo il Codacons, ogni variazione delle quotazioni energetiche dovrebbe riflettersi sui prezzi finali secondo criteri coerenti con i reali costi di approvvigionamento e con le dinamiche dell’intera filiera. In un mercato complesso come quello dei carburanti, eventuali scostamenti tra l’andamento delle materie prime e i prezzi al consumo richiedono un attento monitoraggio da parte delle autorità competenti.

“L’incremento dei carburanti – sottolinea Tanasi – produce effetti diretti e indiretti sull’intero sistema economico. Il trasporto su gomma incide in modo determinante sui costi logistici e distributivi, con possibili ripercussioni sui prezzi al dettaglio e, conseguentemente, sul potere d’acquisto delle famiglie”.

Il rischio, evidenzia l’associazione, è quello di un impatto inflattivo generalizzato in un contesto già segnato da pressioni sui redditi reali e da una persistente instabilità dei mercati energetici.

Sotto il profilo economico e giuridico, il Codacons richiama l’esigenza che l’adeguamento dei listini avvenga nel pieno rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e concorrenza previsti dall’ordinamento vigente. Qualora emergessero anomalie o scostamenti non coerenti con i costi effettivi di approvvigionamento, sarà compito delle autorità preposte effettuare le opportune verifiche.

“Non si tratta di formulare accuse, ma di richiamare l’attenzione sulla necessità di prevenire squilibri che potrebbero gravare sui consumatori – prosegue Tanasi – In una fase così delicata, la tutela del mercato e la salvaguardia del potere d’acquisto devono rappresentare una priorità assoluta”.

Il Codacons chiede pertanto un monitoraggio costante dell’andamento dei prezzi e l’adozione di strumenti idonei a garantire equilibrio tra dinamiche internazionali e tutela dei cittadini.

“La stabilità economica passa anche attraverso la trasparenza nei meccanismi di determinazione dei prezzi. In presenza di tensioni globali è fondamentale evitare effetti amplificati che possano incidere in modo sproporzionato su famiglie e imprese”. – conclude Tanasi.

