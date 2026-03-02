Volley. Altra vittoria per la Green Sport Modica, Aurora Siracusa ko 3 a 0

Modica, 02 marzo 2026 – Nella quattordicesima giornata del campionato di serie D femminile la Green Sport Modica vince il match casalingo contro l’Aurora Siracusa per 3 a 0, ottenendo tre punti importanti difronte al proprio pubblico.

Nel primo set la formazione del trio Borgese, Failla e Pellegrino parte bene acquisendo un vantaggio di ben 5 punti che la formazione ospite di coach Garozzo recupera tenendo in bilico le sorti del set fino al 21 pari, poi una serie di scambi fissano il punteggio sul 25/23 in favore della compagine modicana.

Nel secondo set il sestetto modicano scosso da coach Borgese, che non vuole cali di concentrazione da parte delle sue, Capitan Melilli & Co con una buona trama di gioco gestiscono bene il vantaggio acquisito e fanno loro il set con il punteggio di 25/20 ai danni della formazione ospite di Capitan Fortuna.

Nel terzo set la compagine modicana con una buona fase di attacco-difesa fa suo il set con il punteggio di 25/21, aggiudicandosi l’intera posta il palio in un match che la squadra ospite prova a tenere sempre in bilico.

Arrivano così 3 punti importanti per la Green Sport che consentono a Capitan Melilli & Co di rafforzare il primato in classica e di preparare al meglio la ripresa del campionato che le vedrà impegnate domenica 15 marzo a Palagonia contro la formazione della Ro.Va Volley.

Va sottolineato l’emozionante ingresso in campo che ha visto le piccoline dei centri CAS, coordinate e guidate delle due coach Lauretta e Scollo, ricevendo gli applausi di tutto il pubblico presente e il cinque dalle due formazioni.

Nel corso della settimana in casa Green Sport si registrano anche le vittorie delle formazioni giovanili under 18 e 13 impegnate nel campionato CSI guidate rispettivamente dai coach Scollo e Lauretta e l’importante vittoria esterna della compagine di prima divisione guidata dal duo Pellegrino e Borgese.

ASD GREEN SPORT 3 – AURORA VOLLEY SIRACUSA 0

(25/23;25/20;25/21)

