Scoglitti, minicar con “kit da scasso”: denunciato un sedicenne

Saro Cannizzaro

Il sedicenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L’accusa ipotizzata è quella di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”.

Interrogato dai militari, il minore non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso di tale materiale, che è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Alla guida del veicolo si trovava un giovane vittoriese di soli 16 anni, identificato con le iniziali T.T. Nonostante la giovanissima età, il contenuto rinvenuto all’interno dell’abitacolo ha immediatamente allarmato le forze dell’ordine. Nascosti all’interno della vettura, i Carabinieri hanno trovato: un tirapugni metallico (arma bianca atta a offendere), un martelletto frangi-vetro, tre passamontagna.

Nell’ambito di un’operazione più ampia di contrasto al porto abusivo di armi coordinata dal Comando Provinciale di Ragusa, i militari hanno fermato una minicar che si aggirava con fare sospetto per le vie della frazione marinara di Vittoria.

SCOGLITTI, 02 Marzo 2026 – Non un normale controllo stradale, ma un vero e proprio sequestro di oggetti atti all’offesa quello effettuato dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti durante la mattinata del 27 febbraio.

