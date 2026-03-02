Scoglitti, minicar con “kit da scasso”: denunciato un sedicenne

SCOGLITTI, 02 Marzo 2026 – Non un normale controllo stradale, ma un vero e proprio sequestro di oggetti atti all’offesa quello effettuato dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti durante la mattinata del 27 febbraio.
Nell’ambito di un’operazione più ampia di contrasto al porto abusivo di armi coordinata dal Comando Provinciale di Ragusa, i militari hanno fermato una minicar che si aggirava con fare sospetto per le vie della frazione marinara di Vittoria.
Alla guida del veicolo si trovava un giovane vittoriese di soli 16 anni, identificato con le iniziali T.T. Nonostante la giovanissima età, il contenuto rinvenuto all’interno dell’abitacolo ha immediatamente allarmato le forze dell’ordine. Nascosti all’interno della vettura, i Carabinieri hanno trovato: un tirapugni metallico (arma bianca atta a offendere), un martelletto frangi-vetro, tre passamontagna.
Interrogato dai militari, il minore non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile per il possesso di tale materiale, che è stato immediatamente posto sotto sequestro.
Il sedicenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L’accusa ipotizzata è quella di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”.
Le autorità ricordano che, nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, le responsabilità del giovane dovranno essere accertate in sede giurisdizionale fino a sentenza definitiva. Resta tuttavia alta l’attenzione dell’Arma sul territorio, specialmente per quanto riguarda il possesso di strumenti che potrebbero essere utilizzati per attività criminali o atti di violenza.