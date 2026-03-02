Modica. Al Quasimodo si presenta il libro “Voci e sembianze” di Maria Galluzzo

Modica, 02 marzo 2026 – La poetessa Maria Galluzzo, di origine calabrese ma residente a Scicli, sarà al centro del XIII appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 7 marzo, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura.

Sarà presentato il suo libro “Voci e sembianze”, con prefazione dello scrittore ragusano Gianni Papa, il quale afferma che la poetessa “difende il desiderio di una visione positiva della vita e lo supporta con logica orgogliosa: essere tutti mortali consente di condividere il dolore di esserlo, quindi ognuno ha in carico anche parte del nostro”.

A relazionare sul testo sarà Daniela Fava, scrittrice e coordinatrice del Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, mentre Assunta Adamo, attrice della Compagnia del “Piccolo Teatro” di Modica, leggerà poesie tratte dalla silloge. La serata sarà arricchita degli intermezzi musicali alla chitarra del giovane Matteo Leggio, che eseguirà musiche di Astor Piazzolla, Francisco Tarrega, Hans Zimmer e Mauro Giuliani.

“Voci e sembianze”, afferma Domenico Pisana, Presidente del Quasimodo, “è una bella raccolta poetica che si snoda in un dialogo profondo tra l’essere e l’apparire; la Galluzzo esplora la dualità tra l’interiorità (le Voci) ove agisce, da un lato, quel costante brusio di ricordi, speranze e dolori che definisce chi siamo veramente, e, dall’altro, l’esteriorità (le Sembianze), cioè quella realtà di immagine che proiettiamo nel mondo, spesso fragile o filtrata dal tempo. Una poesia profonda, quella della poetessa Galluzzo, con una cifra stilistica improntata a una sobrietà elegante che preferisce una parola limpida, quasi ‘nuda’, che punta dritta all’emozione”.

Maria Galluzzo, laureata in Lingue e letterature straniere, ha insegnato Lingua francese nella scuola secondaria di primo grado a Torino; ha al suo attivo sette raccolte di poesie, e diversi riconoscimenti letterari, tra i quali il Premio Mondiale di Poesia “Nosside” e una menzione di merito al 2° Concorso nazionale di poesia “La Panchina dei Versi”.

