Ispica, il Tar annulla la sfiducia a Leontini: “Mozione fuori tempo massimo”

Ispica, 02 Marzo 2026 – Il Comune di Ispica torna a scuotersi, ma questa volta per un verdetto giudiziario che ribalta gli equilibri politici degli ultimi mesi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha messo la parola fine alla disputa legale sulla legittimità della mozione di sfiducia che aveva colpito il sindaco Innocenzo Leontini, accogliendo il ricorso presentato dal consigliere comunale Angelo Galifi.

Il cuore della sentenza (R.G. 2412/2025) risiede in un calcolo matematico e normativo preciso. Secondo il TAR, la mozione di sfiducia approvata il 12 novembre 2025 è stata adottata in violazione del divieto legislativo di sfiduciare un sindaco negli ultimi sei mesi di mandato.

I giudici hanno chiarito che il quinquennio elettorale deve essere calcolato con estrema precisione: finestra di divieto (dal 9 aprile 2025 al 6 ottobre 2025), data della mozione 12 novembre 2025.

Essendo l’atto intervenuto oltre i termini previsti dalla normativa vigente per la tutela della stabilità amministrativa a ridosso delle elezioni, il TAR ha dichiarato l’annullamento del provvedimento.

Soddisfazione è stata espressa da Mpa – Grande Sicilia, che ha sostenuto fin dal principio la battaglia legale e politica guidata dal consigliere Galifi, assistito dagli avvocati Giovanni Mania e Alessandro Ammatuna.

In una nota ufficiale, il partito rivendica la coerenza dei propri rappresentanti, Angelo Galifi e Salvatore Milana, i quali scelsero di non partecipare al voto di novembre. Non si è trattato solo di un cavillo tecnico, sottolinea l’Mpa, ma di una visione politica volta a evitare il commissariamento in un momento critico:

“Non aveva alcun senso, a pochi mesi dalla naturale scadenza del mandato, sfiduciare il sindaco e bloccare l’attività istituzionale del Comune. Provocare un vuoto istituzionale avrebbe significato aggravare ulteriormente la situazione finanziaria e amministrativa della città.”

La sentenza non solo reintegra, di fatto, la legittimità dell’azione amministrativa di Leontini (laddove interrotta), ma pone un serio interrogativo sulla strategia adottata dalle opposizioni che avevano spinto per la sfiducia. Con il mandato ormai verso la naturale conclusione, Ispica si prepara a una campagna elettorale dove il tema della “stabilità” e del “rispetto delle regole” sarà certamente al centro del dibattito.

