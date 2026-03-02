Controlli ambientali della Polizia Locale di Vittoria: cinque persone deferite all’Autorità Giudiziaria

Vittoria, 02 marzo 2026 – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, il Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Vittoria ha intensificato nei giorni scorsi i servizi nelle aree extraurbane del territorio comunale.Nel corso delle verifiche sono stati accertati diversi episodi di abbandono di rifiuti in zone centrali e urbane oltre che periferiche e rurali. A seguito delle attività di indagine e degli accertamenti eseguiti, cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa ambientale vigente in materia di gestione illecita dei rifiuti, come previsto dall’articolo 255 del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152 del 2006).

Determinante ai fini dell’individuazione dei responsabili è stato l’utilizzo delle telecamere “Ekiller”, installate in punti strategici del territorio comunale, che hanno consentito di documentare gli episodi di abbandono illecito e di risalire agli autori delle condotte sanzionate.

L’attività rientra in un più ampio piano di monitoraggio e tutela ambientale volto a contrastare un fenomeno che danneggia il territorio, compromette il decoro urbano e comporta costi significativi per la collettività.

L’Assessore all’Ecologia, Cesare Campailla, ha dichiarato: “L’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un grave danno per l’ambiente e per l’immagine della nostra città. Continueremo a sostenere con determinazione le attività di controllo e prevenzione, promuovendo al contempo una maggiore sensibilizzazione dei cittadini verso comportamenti responsabili e rispettosi del territorio”.

Sulla stessa linea il Sindaco Francesco Aiello, che ha sottolineato: “L’Amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione sul rispetto delle regole ambientali. I controlli della Polizia Locale dimostrano l’impegno concreto nel contrastare ogni forma di illegalità ambientale, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano. Chi inquina deve sapere che sarà individuato e perseguito”.

La Polizia Locale continuerà a mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme ambientali, attraverso controlli mirati e azioni di prevenzione, al fine di salvaguardare l’ambiente e garantire il rispetto delle regole.

Salva