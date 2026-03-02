  • 2 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Marzo 2026 -
Cronaca | Vittoria

Controlli ambientali della Polizia Locale di Vittoria: cinque persone deferite all’Autorità Giudiziaria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 02 marzo 2026 – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, il Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Vittoria ha intensificato nei giorni scorsi i servizi nelle aree extraurbane del territorio comunale.Nel corso delle verifiche sono stati accertati diversi episodi di abbandono di rifiuti in zone centrali e urbane oltre che periferiche e rurali. A seguito delle attività di indagine e degli accertamenti eseguiti, cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa ambientale vigente in materia di gestione illecita dei rifiuti, come previsto dall’articolo 255 del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152 del 2006).
Determinante ai fini dell’individuazione dei responsabili è stato l’utilizzo delle telecamere “Ekiller”, installate in punti strategici del territorio comunale, che hanno consentito di documentare gli episodi di abbandono illecito e di risalire agli autori delle condotte sanzionate.
L’attività rientra in un più ampio piano di monitoraggio e tutela ambientale volto a contrastare un fenomeno che danneggia il territorio, compromette il decoro urbano e comporta costi significativi per la collettività.
L’Assessore all’Ecologia, Cesare Campailla, ha dichiarato: “L’abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un grave danno per l’ambiente e per l’immagine della nostra città. Continueremo a sostenere con determinazione le attività di controllo e prevenzione, promuovendo al contempo una maggiore sensibilizzazione dei cittadini verso comportamenti responsabili e rispettosi del territorio”.
Sulla stessa linea il Sindaco Francesco Aiello, che ha sottolineato: “L’Amministrazione comunale mantiene alta l’attenzione sul rispetto delle regole ambientali. I controlli della Polizia Locale dimostrano l’impegno concreto nel contrastare ogni forma di illegalità ambientale, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano. Chi inquina deve sapere che sarà individuato e perseguito”.
La Polizia Locale continuerà a mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme ambientali, attraverso controlli mirati e azioni di prevenzione, al fine di salvaguardare l’ambiente e garantire il rispetto delle regole.

© Riproduzione riservata
593077

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube