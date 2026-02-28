S. Croce Camerina. Ordine Architetti ibleo consegna targa a Giuseppe Miccichè

Santa Croce Camerina, 28 febbraio 2026 – L’Ordine degli Architetti della provincia di Ragusa ha celebrato un momento di particolare valore istituzionale e umano con la consegna di una targa di riconoscimento alla carriera all’architetto Giuseppe Miccichè, decano della categoria e figura di riferimento per l’intero territorio. La cerimonia si è svolta a Santa Croce Camerina, all’interno del Museo del Fumetto da lui stesso creato e curato negli anni, luogo che rappresenta una delle espressioni più originali e appassionate del suo percorso culturale.

La targa consegnata dall’Ordine vuole rendere omaggio a una vita professionale condotta con rigore, serietà e dedizione, ma anche alla capacità di trasformare una passione personale in un patrimonio collettivo. Il Museo del Fumetto, frutto di decenni di ricerca, studio e cura, è oggi un punto di riferimento per chi desidera esplorare la storia della narrazione visiva attraverso tavole, albi e materiali che raccontano epoche, linguaggi e immaginari diversi. Visitare la collezione significa attraversare un universo culturale che Miccichè ha saputo custodire e valorizzare con una costanza rara.

Nel corso della consegna, il presidente dell’Ordine, Vincenzo Pitruzzello, ha voluto sottolineare il valore del contributo offerto da Miccichè alla comunità professionale e culturale della provincia di Ragusa. «L’architetto Miccichè è un esempio di impegno costante e determinato», ha dichiarato. «La sua attività professionale, unita alla straordinaria dedizione con cui ha costruito e arricchito il Museo del Fumetto, testimonia quanto la nostra disciplina possa dialogare con la cultura, la memoria e la creatività. Il suo lavoro rappresenta un modello per i colleghi e un patrimonio per l’intero territorio». L’Ordine rinnova il proprio ringraziamento a Giuseppe Miccichè per il contributo offerto nel corso della sua lunga carriera e per l’impegno con cui continua a promuovere la cultura come strumento di crescita e condivisione per la comunità.

