Cultura | Modica

Michela Marzano a Modica: Un viaggio emozionale con “Qualcosa che brilla”

Modica, 28 febbraio 2026 – Il panorama culturale di Modica si arricchisce di un appuntamento imperdibile. Mercoledì 4 marzo, alle ore 19:00, la celebre scrittrice e filosofa Michela Marzano incontrerà i lettori presso la splendida cornice della Fondazione Grimaldi per presentare il suo ultimo lavoro editoriale, “Qualcosa che brilla”, edito da Rizzoli. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Modica, rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con una delle voci più profonde e sensibili della letteratura contemporanea italiana. A guidare la serata e moderare il dibattito sarà Chiara Facello, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tematiche fulcro del libro. Dopo il successo delle sue precedenti opere, Michela Marzano torna a esplorare i fragili equilibri dell’animo umano. Attraverso una narrazione che intreccia memoria, dolore e speranza, l’autrice ci invita a riflettere su ciò che resta quando tutto sembra spegnersi: quel “punto di luce” che, nonostante le difficoltà della vita, continua a brillare in ognuno di noi. L’ingresso è un invito a fermarsi, ascoltare e riscoprire, attraverso le parole della Marzano, la forza della resilienza e la bellezza della condivisione

592899

