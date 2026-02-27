Monterosso Almo. Seminario per educatori e genitori sul tema dell’intelligenza relazionale e spirituale

Monterosso Almo, 27 febbraio 2026 – Oggi, 27 febbraio, alle ore 19, si terrà presso il Centro pastorale don Pino Puglisi di Monterosso Almo un seminario dal titolo “Promuovere nei figli intelligenza relazionale e spirituale”. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Un Passo in Più”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, e rivolto a educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori. Il seminario sarà condotto da Tonino Solarino e Nello Dell’Agli, psicoterapeuti, e sarà moderato da Pina Carnibella, assessore alla Pubblica Istruzione. Saranno presenti anche il sindaco di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, e il parroco Innocenzo Mascali. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’intelligenza relazionale e spirituale nei giovani, attraverso la formazione degli adulti che li accompagnano nel loro percorso di crescita. Il progetto “Un Passo in Più” è parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si propone di combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno, sostenendo il Terzo Settore. L’evento è aperto a tutti.

Salva