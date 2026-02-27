  • 27 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Primi interventi urgenti di Protezione Civile e ristoro dei danni causati dal ciclone Harry

Ragusa, 27 febbraio 2026
Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale a partire dal 18 gennaio 2026, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Con il medesimo provvedimento, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza e ha fornito le prime indicazioni operative finalizzate all’attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, nonché alle misure di ristoro dei danni subiti da cittadini e attività economiche e produttive.
Il Comune di Ragusa invita i cittadini a segnalare i danni secondo le modalità e le procedure previste, consultando l’avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale dove è possibile anche prendere visione delle modalità di presentazione delle istanze di contributo, nonché sulle ulteriori misure di sostegno previste, inclusa la possibilità di richiedere la sospensione dei termini di pagamento delle utenze ai sensi della deliberazione dell’ARERA.
Le istanze dovranno pervenire entro il 10 marzo 2026.

L’avviso integrale è raggiungibile al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-e-ristoro-dei-danni-in-conseguenza-degli-eventi-meteorologici-verificatisi-a-partire-dal-18-gennaio-2026

