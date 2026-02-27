Catania, pioggia di risultati per l’A.S.D. Team Melody di Modica al “Sicily Gran Prix”

CATANIA, 27 Febbraio 2026 – Giornata all’insegna del talento e dell’emozione quella trascorsa al Palazzetto dello Sport “PalaGhiaccio” di Catania, dove si è svolta l’attesa competizione di danza sportiva “Sicily Gran Prix”, evento autorizzato da Promodanza-FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali).

L’A.S.D. Team Melody di Modica, guidata con maestria dal tecnico Pietro Mormina, si è presentata all’appuntamento con una folta delegazione di atleti, riuscendo a brillare sia nel settore pre-agonistico che in quello agonistico, conquistando numerose finali.

Per molti degli atleti in gara si trattava della prima esperienza assoluta, un debutto che rende i risultati ottenuti ancora più soddisfacenti. Un plauso speciale va alle atlete che hanno raggiunto le finali nella categoria Latin Style (Classe E-D): Aurora Italia, Nicole Spadaro, Carola Savarino e Mia Spadola.

Ottime notizie arrivano anche dal settore di coppia, dove la nuova formazione composta da Mia Spadola e Giovanni Cannizzaro ha saputo farsi valere, aggiudicandosi un posto di rilievo nelle danze Latino Americane.

Nel settore agonistico, i riflettori si sono accesi su Chiara Bellaera. L’atleta ha messo a segno una prestazione magistrale, conquistando il 2° posto in tutti i balli nel Latin Style, confermandosi ai vertici della disciplina.

L’A.S.D. Team Melody non si ferma qui. Da anni l’associazione si distingue per i successi ottenuti a livello regionale, nazionale e internazionale, e il futuro prossimo si preannuncia altrettanto intenso. Un grande “in bocca al lupo” è stato rivolto dal Maestro Pietro Mormina a tutti gli atleti che si apprestano a disputare i Campionati Regionali e l’Italian Star Ball. Il tecnico sarà, come sempre, al loro fianco per sostenerli in queste importanti sfide.

Salva