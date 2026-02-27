  • 27 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Febbraio 2026 -
Ragusa

Festa dei Vigili del Fuoco a Ragusa: celebrazione, riconoscimenti e partecipazione degli studenti del Ferraris

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 febbraio 2026 – Una mattinata di celebrazione e riconoscenza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, dove si è svolta la prima Festa del Corpo Nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità civili, militari e religiose del territorio, riunite per rendere omaggio al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. La giornata si è aperta con l’alzabandiera e gli onori ai caduti, seguiti dagli interventi istituzionali che hanno ribadito il ruolo fondamentale del Corpo nella gestione delle emergenze e nella protezione della comunità. Tra i presenti anche una rappresentanza dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Ferraris, con studenti di tutti gli indirizzi. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino mezzi e attrezzature utilizzati negli interventi di soccorso, vivendo un’esperienza formativa di grande valore. Nel corso della mattinata sono stati consegnati riconoscimenti al personale distintosi per merito e anzianità di servizio, in un momento particolarmente partecipato e sentito. Una celebrazione che ha rafforzato il legame tra istituzioni e nuove generazioni, nel segno del servizio e della responsabilità verso il territorio ibleo.

© Riproduzione riservata
592887

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube