Festa dei Vigili del Fuoco a Ragusa: celebrazione, riconoscimenti e partecipazione degli studenti del Ferraris

Ragusa, 27 febbraio 2026 – Una mattinata di celebrazione e riconoscenza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, dove si è svolta la prima Festa del Corpo Nazionale. Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità civili, militari e religiose del territorio, riunite per rendere omaggio al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. La giornata si è aperta con l’alzabandiera e gli onori ai caduti, seguiti dagli interventi istituzionali che hanno ribadito il ruolo fondamentale del Corpo nella gestione delle emergenze e nella protezione della comunità. Tra i presenti anche una rappresentanza dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Ferraris, con studenti di tutti gli indirizzi. I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino mezzi e attrezzature utilizzati negli interventi di soccorso, vivendo un’esperienza formativa di grande valore. Nel corso della mattinata sono stati consegnati riconoscimenti al personale distintosi per merito e anzianità di servizio, in un momento particolarmente partecipato e sentito. Una celebrazione che ha rafforzato il legame tra istituzioni e nuove generazioni, nel segno del servizio e della responsabilità verso il territorio ibleo.

