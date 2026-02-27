Modica, Alessandro Lucifora è il nuovo portavoce di Gioventù Nazionale

Modica, 27 febbraio 2026 – Lucifora, studente e rappresentante degli studenti con Azione Universitaria, è stato nominato dal Presidente provinciale Simone Diquattro, che ha dichiarato:

«Auguro ad Alessandro un proficuo lavoro e ringrazio il coordinatore di FdI, Marco Nanì per il supporto.

Con Modica si conclude la prima fase di rilancio della federazione provinciale di GN. Abbiamo raggiunto traguardi particolarmente ambiziosi. Oggi Gioventù Nazionale è presente a Ragusa, Comiso, Vittoria, Acate, Modica e Santa Croce.A breve prenderà il via la seconda fase: grazie alla collaborazione mirata di alcuni membri, lavoreremo per radicare GN in territori in cui finora non siamo riusciti ad arrivare, in particolare nelle aree interne e nel versante est della provincia. Ritengo che questo sia un obiettivo pienamente alla nostra portata.»

“Assumo questo incarico – dichiara Alessandro Lucifora- con profondo orgoglio e forte senso del dovere. Esprimo la mia gratitudine al Presidente Provinciale per la fiducia accordata e a tutti i giovani che, già oggi, con dedizione ed entusiasmo, rappresentano una componente attiva di Gioventù Nazionale.Il mio intento è consolidare a Modica una comunità politica che si riconosce pienamente nei propri valori: identità, merito, rispetto delle istituzioni e amore per la nostra città sono i pilastri che orientano il mio impegno quotidiano. Una comunità capace di confrontarsi con tutti e di porre al centro i giovani del territorio, coinvolgendo chi rifiuta l’apatia e crede in una politica fatta di presenza, ascolto e azioni concrete.”

“Da Modica -conclude- continuerò a offrire il mio contributo con determinazione, responsabilità e spirito di servizio, fiero di rappresentare Gioventù Nazionale e di impegnarmi ogni giorno per il bene della nostra comunità.”

