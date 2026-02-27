  • 27 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Febbraio 2026 -
Modica | Politica

Modica, Alessandro Lucifora è il nuovo portavoce di Gioventù Nazionale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 febbraio 2026 – Lucifora, studente e rappresentante degli studenti con Azione Universitaria, è stato nominato dal Presidente provinciale Simone Diquattro, che ha dichiarato:
«Auguro ad Alessandro un proficuo lavoro e ringrazio il coordinatore di FdI, Marco Nanì per il supporto.
Con Modica si conclude la prima fase di rilancio della federazione provinciale di GN. Abbiamo raggiunto traguardi particolarmente ambiziosi. Oggi Gioventù Nazionale è presente a Ragusa, Comiso, Vittoria, Acate, Modica e Santa Croce.A breve prenderà il via la seconda fase: grazie alla collaborazione mirata di alcuni membri, lavoreremo per radicare GN in territori in cui finora non siamo riusciti ad arrivare, in particolare nelle aree interne e nel versante est della provincia. Ritengo che questo sia un obiettivo pienamente alla nostra portata.»

“Assumo questo incarico – dichiara Alessandro Lucifora- con profondo orgoglio e forte senso del dovere. Esprimo la mia gratitudine al Presidente Provinciale per la fiducia accordata e a tutti i giovani che, già oggi, con dedizione ed entusiasmo, rappresentano una componente attiva di Gioventù Nazionale.Il mio intento è consolidare a Modica una comunità politica che si riconosce pienamente nei propri valori: identità, merito, rispetto delle istituzioni e amore per la nostra città sono i pilastri che orientano il mio impegno quotidiano. Una comunità capace di confrontarsi con tutti e di porre al centro i giovani del territorio, coinvolgendo chi rifiuta l’apatia e crede in una politica fatta di presenza, ascolto e azioni concrete.”
“Da Modica -conclude- continuerò a offrire il mio contributo con determinazione, responsabilità e spirito di servizio, fiero di rappresentare Gioventù Nazionale e di impegnarmi ogni giorno per il bene della nostra comunità.”

© Riproduzione riservata
592890

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube