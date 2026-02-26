  • 26 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Febbraio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, rapina in pieno centro: arrestati due uomini dalla Polizia di Stato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 Febbraio 2026 – Nuovo colpo alla criminalità cittadina da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui, ritenuti responsabili di una violenta rapina consumata la scorsa estate.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, è il risultato di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. I destinatari della misura restrittiva sono un 29enne italiano e una tunisino di 30 anni.

I fatti risalgono al mese di agosto 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due indagati avrebbero preso di mira un loro connazionale (nel caso del trentenne) in pieno centro a Modica. L’aggressione, avvenuta con modalità violente, era finalizzata al furto: la vittima è stata infatti privata della collana d’oro che portava al collo.

Dopo le formalità di rito e la notifica del provvedimento, i due soggetti sono stati prelevati dagli uomini del Commissariato e scortati presso la casa circondariale di Ragusa. Restano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per definire l’esatta dinamica degli eventi e il coinvolgimento dei soggetti in altri eventuali episodi analoghi.

© Riproduzione riservata
592735

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube