Modica, rapina in pieno centro: arrestati due uomini dalla Polizia di Stato

Modica, 26 Febbraio 2026 – Nuovo colpo alla criminalità cittadina da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui, ritenuti responsabili di una violenta rapina consumata la scorsa estate.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, è il risultato di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. I destinatari della misura restrittiva sono un 29enne italiano e una tunisino di 30 anni.

I fatti risalgono al mese di agosto 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due indagati avrebbero preso di mira un loro connazionale (nel caso del trentenne) in pieno centro a Modica. L’aggressione, avvenuta con modalità violente, era finalizzata al furto: la vittima è stata infatti privata della collana d’oro che portava al collo.

Dopo le formalità di rito e la notifica del provvedimento, i due soggetti sono stati prelevati dagli uomini del Commissariato e scortati presso la casa circondariale di Ragusa. Restano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per definire l’esatta dinamica degli eventi e il coinvolgimento dei soggetti in altri eventuali episodi analoghi.

