AVIS Modica: sabato 28 febbraio l’Assemblea degli Associati

Modica, 26 febbraio 2026 – È in programma per sabato 28 febbraio l’appuntamento con l’Assemblea ordinaria degli Associati dell’AVIS Comunale di Modica. I lavori prenderanno il via alle ore 16.00 presso la sede sociale di Via Aldo Moro (Ospedale Maggiore).

L’incontro rappresenta uno dei momenti cardine della vita associativa: un’occasione per tracciare un consuntivo delle iniziative realizzate nell’ultimo anno e per delineare insieme le linee programmatiche del 2026. Sarà anche l’opportunità per riflettere sui traguardi conseguiti grazie al contributo prezioso dei donatori e per progettare nuove strategie volte a rafforzare la cultura del dono e della solidarietà sul territorio.

“Il valore di AVIS – sottolineano dal direttivo – risiede nelle persone che ne fanno parte, e in particolare in chi ogni giorno sceglie di esserci, di partecipare e di donare. Donare il sangue è un gesto semplice ma dal grande impatto sociale, capace di salvare vite. Prendere parte all’Assemblea significa contribuire in modo attivo alla costruzione di un’associazione sempre più trasparente, radicata e vicina alla comunità”.

L’appuntamento di sabato 28 febbraio è rivolto a tutti gli associati, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’AVIS e conoscere più da vicino le attività della sede comunale di Modica.

