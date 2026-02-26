  • 26 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

AVIS Modica: sabato 28 febbraio l’Assemblea degli Associati

Un appuntamento per guardare insieme al futuro della donazione
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 febbraio 2026 – È in programma per sabato 28 febbraio l’appuntamento con l’Assemblea ordinaria degli Associati dell’AVIS Comunale di Modica. I lavori prenderanno il via alle ore 16.00 presso la sede sociale di Via Aldo Moro (Ospedale Maggiore).

L’incontro rappresenta uno dei momenti cardine della vita associativa: un’occasione per tracciare un consuntivo delle iniziative realizzate nell’ultimo anno e per delineare insieme le linee programmatiche del 2026. Sarà anche l’opportunità per riflettere sui traguardi conseguiti grazie al contributo prezioso dei donatori e per progettare nuove strategie volte a rafforzare la cultura del dono e della solidarietà sul territorio.

“Il valore di AVIS – sottolineano dal direttivo – risiede nelle persone che ne fanno parte, e in particolare in chi ogni giorno sceglie di esserci, di partecipare e di donare. Donare il sangue è un gesto semplice ma dal grande impatto sociale, capace di salvare vite. Prendere parte all’Assemblea significa contribuire in modo attivo alla costruzione di un’associazione sempre più trasparente, radicata e vicina alla comunità”.

L’appuntamento di sabato 28 febbraio è rivolto a tutti gli associati, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’AVIS e conoscere più da vicino le attività della sede comunale di Modica.

© Riproduzione riservata
592731

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube