Cultura

Rosolini. Cultura e Dintorni presenta il libro “Poesia come vita” di Domenico Pisana

Rosolini, 25 febbraio 2026 – L’associazione Cultura e Dintorni di Rosolini presenterà sabato 28 febbraio, in collaborazione con l’Unitre, Il Centro cultura Poesia e Arte, la Fidapa, l’Associazione culturale “Club Famiglia”, la Parrocchia S. Caterina, BC Sicilia e il patrocinio del Comune di Rosolini, il libro del poeta e scrittore Domenico Pisana, dal titolo “Poesia come vita. Per un nuovo umanesimo nell’era digitale”, Operaincerata editore, 2025.
L’evento si terrà alle ore 18.00 presso il Cineteatro S. Caterina di Rosolini. Il volume di Pisana, che porta la prefazione di Lamia El Scherif, Ordinario di Letterature comparate e Capo del Dipartimento d’Italianistica – Università di Badr al Cairo, approda nella città aretusea, dopo le presentazioni già avvenute in Egitto all’Istituto Italiano di Cultura, nel novembre dello scorso anno, per iniziativa della Badr University al Cairo, e a Siracusa ad opera degli Amici della Dante.
A coordinare l’incontro sarà il poeta Giuseppe Blandino, mentre Corrado Calvo, scrittore e Presidente di Cultura e Dintorni, dialogherà con l’autore. L’evento sarà arricchito dalle letture di Viviana Calvo e Tina Poidimani, e dagli intermezzi musicali del Duo Melodysia, composto dal M° Lino Gatto (chitarra) e Marylin Denaro (voce).

