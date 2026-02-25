Ragusa, arrestato 51enne: deve scontare 9 anni per droga e armi a Malta

RAGUSA, 25 Febbraio 2026 – Si era rifugiato nel territorio ibleo sperando, forse, di far perdere le proprie tracce dopo un periodo trascorso a Malta. Ma la fuga di un 51enne ragusano si è conclusa nelle scorse ore, quando gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo.

L’operazione della Squadra Mobile

L’input è arrivato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che aveva segnalato la probabile presenza del ricercato proprio nel capoluogo ibleo. Gli investigatori della Mobile hanno avviato immediatamente le attività di appostamento e monitoraggio, riuscendo a localizzare l’uomo in breve tempo.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria maltese. Secondo quanto ricostruito, il 51enne si sarebbe reso responsabile, durante la sua permanenza sull’isola, di gravi reati legati a spaccio di sostanze stupefacenti, possesso illegale di armi.

Dopo il rintraccio, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura di Ragusa per le formalità di rito. Una volta ultimate le procedure, è stato trasferito nella locale casa circondariale, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Dovrà espiare una pena detentiva di 9 anni di reclusione.

