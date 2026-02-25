Servizi Sociali. Modica, il Distretto 45 pianifica il futuro: focus su inclusione e nuovi Piani di Zona

Modica, 25 Febbraio 2026 – Si è tenuto presso la biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” un importante incontro della Rete per la Protezione e l’Inclusione Sociale del Distretto Socio Sanitario 45. Al centro del dibattito, guidato dall’Assessore alle Politiche Sociali Concetta Spadaro, la programmazione strategica dei servizi che interesseranno il territorio nei prossimi anni.

L’Ufficio Piano ha illustrato lo stato dell’arte della programmazione regionale. Nello specifico, l’attenzione si è divisa su due fronti temporali:

Piano di Zona 2021, già presentato ufficialmente alla Regione Sicilia; Piano di Zona 2022/24, sono state descritte le azioni previste e le procedure applicative. Il documento è ora pronto per essere inviato alla Regione per l’ottenimento del necessario parere di congruità; Risorse QSFP, confermati i tirocini e il pronto intervento.

Un punto cruciale dell’incontro ha riguardato la programmazione delle risorse legate alla Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) per le annualità 2024 e 2025.

Le istituzioni e i rappresentanti del Terzo Settore hanno espresso un parere unanime: dare continuità alle misure che hanno già dimostrato un’elevata efficacia. In particolare, verranno confermati:

Tirocini d’Inclusione Sociale, strumenti fondamentali per il reinserimento attivo dei soggetti fragili; Pronto Intervento Sociale, un presidio essenziale per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti dei nuclei familiari seguiti dai servizi sociali professionali.

L’Assessore Spadaro ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione, sottolineando come la sinergia tra ente pubblico e privato sociale sia la chiave per un welfare efficiente.

“L’incontro è stato un’occasione preziosa per consolidare una collaborazione proficua,” ha dichiarato l’Assessore. “Su questa scia, abbiamo stabilito l’avvio a breve di Tavoli Tematici specifici, che permetteranno di approfondire ulteriormente le singole aree di intervento.”

