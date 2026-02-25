Modica e Niscemi unite dalla solidarietà della Misericordia

Modica, 25 febbraio 2026 – Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo gli operatori della Misericordia di Modica si recheranno a Niscemi per consegnare quanto ricavato dall’iniziativa solidale “Un Aiuto concreto per Niscemi” in collaborazione con la Misericordia di Niscemi, grazie alla quale sono state raccolte le derrate alimentari necessarie per la popolazione che sta vivendo un momento di grande difficoltà.

Gli operatori, grazie ai furgoni messi a disposizione dai soci UNITRE di Modica, insieme ai colleghi della Misercordia di Letojanni, si recheranno sul posto per due giorni, non solo per consegnare quanto raccolto ma per far sentire il proprio sostegno alla popolazione niscemese offrendo anche attività sanitaria di primo livello.

La Misericordia di Modica ringrazia tutti i cittadini che hanno contribuito alla raccolta, e in particolare per il sostegno l’Università della Terza età di Modica e Niscemi, l’Istituto comprensivo Santa Marta e quello paritario Mickey Mouse, anche per il messaggio educativo trasmesso ai bambini attraverso l’iniziativa.

