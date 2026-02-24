Egregio Dott. Gaetano Cabibbo,
Sono P.G.M, paziente ricoverato presso il nosocomio di Modica nel
reparto di Medicina Generale, da Lei rappresentato da giorno 13/02 a
giorno 18/02.
Con la presente, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine
all’operato profuso da Lei e dalla sua equipe, per l’assistenza, la
cordialità, l’efficienza, la professionalità, l’empatia dimostrata
durante la mia degenza.
Sebbene spesso la sanità del Sud viene catalogata come inefficiente,
la mia esperienza si è rivelata estremamente positiva.
Concludo, ringraziando ancora una volta Lei, tutti i medici, gli
infermieri e il personale OSS e OSA.
Cordiali Saluti
1 commento su “Encomio al Reparto di Medicina dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Riceviamo”
Confermo, per indiretta esperienza, quanto sinteticamente espresso da P.G.M.