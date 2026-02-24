  • 24 Febbraio 2026 -
  • 24 Febbraio 2026 -
Lettere al direttore | Modica | Slider

Encomio al Reparto di Medicina dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Riceviamo

Egregio Dott. Gaetano Cabibbo,
Sono P.G.M, paziente ricoverato presso il nosocomio di Modica nel
reparto di Medicina Generale, da Lei rappresentato da giorno 13/02 a
giorno 18/02.
Con la presente, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine
all’operato profuso da Lei e dalla sua equipe, per l’assistenza, la
cordialità, l’efficienza, la professionalità, l’empatia dimostrata
durante la mia degenza.
Sebbene spesso la sanità del Sud viene catalogata come inefficiente,
la mia esperienza si è rivelata estremamente positiva.
Concludo, ringraziando ancora una volta Lei, tutti i medici, gli
infermieri e il personale OSS e OSA.

Cordiali Saluti

