Eccellenza, Vigilia di Vittoria-Modica. Raciti: “Questo gruppo sta costruendo qualcosa di straordinario”

Vittoria, 22 febbraio 2026 – Domenica 22 Febbraio va in scena uno dei derby più importanti, il Vittoria e il Modica Calcio si affrontano in una gara di vertice che potrebbe voler dire chiudere il discorso campionato per i rossoblù o riaprire le speranze per i biancorossi che andrebbero ad accorciare le distanze a 10 punti dal primo posto.

Le due squadre arrivano alla gara in un momento differente con il Modica che nelle ultime due uscite ha raccolto due punti con Nebros e Niscemi, allungando a 19 la striscia di risultati utili consecutivi. Il Vittoria, dal canto suo, sta recuperando terreno avendo superato in classifica Avola e Messana, con 13 punti di distacco dalla compagine di Raciti e con l’obiettivo di portare la distanza a dieci lunghezze.

Un derby che si propone come il più importante degli ultimi anni, che regalerà sicuramente emozioni qualunque sarà l’esito del rettangolo verde. Due squadre pensate per vincere il campionato che si incontrano pronte a darsi battaglia con una cornice di pubblico importante, quello che si è sempre chiamato “delle grandi occasioni” come fu all’andata nella prima al “Pietro Scollo”.

Sul momento si è espresso mister Raciti che ha spiegato: “Essere a 19 risultati utili consecutivi non è casuale, è il frutto del lavoro quotidiano e della mentalità che questi ragazzi hanno costruito settimana dopo settimana. Siamo a 13 punti dalla seconda, che affronteremo proprio domani, e questo dato racconta meglio di qualsiasi parola il percorso che stiamo facendo. I dubbi che nascono dopo due pareggi consecutivi dimostrano quanto abbiamo alzato l’asticella: in un campionato forte, probabilmente il più competitivo degli ultimi anni, pareggiare due partite viene quasi vissuto come un problema. Per noi, invece, deve essere benzina. Significa che abbiamo creato aspettative alte e che stiamo facendo qualcosa di importante. – quindi sulla gara di domenica – Il derby arriva in un momento delicato ma stimolante. Sappiamo che affrontiamo la seconda in classifica e che una vittoria avrebbe un peso specifico importante sul campionato, ma non deve diventare un’ossessione. In settimana abbiamo lavorato con intensità e concentrazione, curando i dettagli come facciamo sempre. La squadra è consapevole dell’importanza della gara, ma deve viverla con equilibrio, fidandosi del percorso che ci ha portato fin qui. – infine sul gruppo – Dopo la gara con il Niscemi si è vista negli occhi dei ragazzi la voglia di reagire, di non accontentarsi. Per un allenatore è la risposta più bella che si possa avere. Quando, dopo due pareggi, lo spogliatoio non cerca alibi ma vuole alzare ancora il livello, significa che il gruppo è maturo. Questo atteggiamento mi rende fiducioso: sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma la mentalità che stiamo dimostrando è quella di una squadra che vuole continuare a crescere.”

La gara sarà radiotrasmessa in diretta su RTM e RTMONAIR.IT

Ecco l’elenco dei convocati dal mister per la sfida di Domenica alle 15:00:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese

Difensori: Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

