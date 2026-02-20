  • 20 Febbraio 2026 -
  20 Febbraio 2026
santa croce camerina | Sport

Promozione. Dopo la sosta, per il Santa Croce Calcio è tempo di tornare in campo. Arriva il Noto

Santa Croce Camerina, 20 febbraio 2026 –Dopo due settimane di sosta, riprende il campionato di Promozione con la diciannovesima giornata che vedrà il Santa Croce Calcio affrontare fra le mura amiche il temibile Noto calcio.
Sarà una gara dalle mille insidie per gli uomini di mister Fabio Campanaro che dovranno portare il cuore oltre l’ostacolo, se vorranno conquistare un risultato positivo.
La gara arriva dopo il bellissimo exploit in trasferta contro il Canicattini, ma proprio da quella gara sono scaturite due squalifiche che costringeranno Campanaro a ridisegnare l’assetto della squadra.
Per questa importante gara, infatti, mancheranno i due gemelli del gol, vale a dire Yahya Dramé e Alessandro Basile che sono il più importante terminale offensivo del Cigno.
Per questo motivo mister Campanaro in queste settimane ha provato più soluzioni e si è mostrato molto ottimista su coloro che andranno a sostituire i compagni assenti.
Campanaro non ha fatto trapelare nessun indizio sulla probabile formazione di partenza, giacché ogni scelta sarà presa nei momenti antecedenti l’inizio della gara.
La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.00.
A dirigere l’incontro sarà il signor Federico Gentile della sezione arbitrale di Agrigento che sarà collaborato dai signori Pietro Bennici di Agrigento e Mattia Scarpello di Caltanissetta.

